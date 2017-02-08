В Киеве водители троллейбусов объявили голодовку: новые подробности

Люди протестуют против увольнения коллег и планируют в среду встретиться с Кличко

Водители троллейбусов из Куреневского депо с пятницы объявили голодовку. Шестеро человек протестуют против незаконного, по их мнению, увольнения коллег.

"Мы требуем восстановить на работе незаконно уволенных троих наших коллег, из-за якобы поддельных больничных. Хотя они просто добивались лучших условий труда — и от них избавились. Нам выделили помещение на первом этаже админздания депо. Пьем чай и воду. На среду назначили встречу с мэром Киева", — рассказал "Сегодня" один из голодающих Андрей Самко.

В КП "Киевпастранс" нам сообщили, что голодовку объявили трое их водителей. "Голодают трое наших водителей. Они находятся в тепле, обеспечены всем необходимым. В среду мы вызовем скорую, чтобы их осмотрели медики. Проводится расследование и, если больничные листы законные, люди будут восстановлены. А за дни голодовки им выплатим зарплату", — говорят в "Киевпастрансе".