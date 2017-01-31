В Киеве волонтеры открыли пункты сбора помощи для пострадавших при обстрелах Авдеевки (адреса)

Сегодня, 13:06

Неравнодушных жителей столицы просят поделиться теплыми вещами, продуктами питания, лекарствами и другими предметами первой необходимости

В Киеве волонтеры открыли пункты сбора помощи для пострадавших при обстрелах Авдеевки (адреса)

Чтобы помочь жителям Авдеевки, киевские волонтеры организовали несколько пунктов сбора гуманитарной помощи. Неравнодушных киевлян просят поделиться теплыми вещами, одеялами грелками и продуктами питания. Как сообщает волонтер Ольга Касьян, отнести вещи можно по двум адресам:

на правом берегу – "Козацкий дом" на Майдане Независимости. Координатор – Вера (тел. 063 652 23 23)

на левом берегу – волонтерский цех "Рыжий кот", Дарница. Координатор – Андрей (тел. 093 601 63 35)

Еще один пункт сбора помощи организован на базе полка "Киев" по адресу г. Киев, ул. Строителей, 6. Как сообщает народный депутат Евгений Дейдей, первая машина с гуманитаркой будет отправлена завтра в 17:00.

"В связи со сложившейся ситуацией и чрезвычайным положением в Авдеевке, полк "Киев" принял решение открыть пункт сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей пострадавшей территории.  Сегодня и завтра будет проходить сбор теплых вещей, продуктов питания, лекарств и других предметов первой необходимости", – пишет на своей странице в Facebook Дейдей.

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Источник:

"Сегодня"

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