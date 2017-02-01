В Киеве выбрали человека, который будет изображен на медалях киевского полумарафона

Сегодня, 15:59

Известного ученого выбрали из 10 кандидатов путем голосования

В Киеве выбрали человека, который будет изображен на медалях киевского полумарафона

Выдающийся украинский ученый и врач Николай Амосов будет изображен на новых медалях финишеров Киевского международного полумарафона. Его выбрали в онлайн-голосовании на сайте полумарафона.

В этом году организаторы решили создать новые медали для бегунов, добежавших до финиша, с учетом истории города и образов выдающихся людей, чья деятельность изменила к лучшему Киев и Украину в целом.

Принять участие в голосовании мог каждый желающий с 20 до 30 января. Всего в голосовании приняли участие 498 украинский.

Организаторы вместе с историками предложили выбрать одного кандидата из девяти выдающихся киевлян. За изображение портрета Амосова было отдано 32,15% голосов. Второе место занял князь Владимир Великий. По итогам голосования, рейтинг кандидатов выглядит так:

  • Николай Амосов – 32,15%
  • Князь Владимир – 19,62%
  • Ярослав Мудрый – 9,39%
  • Игорь Сикорский – 9,39%
  • Гетман Петр Сагайдачный – 7,10%
  • Олег Антонов – 6,89%
  • Михаил Грушевский – 6,68%
  • Мария Заньковецкая – 4,18%
  • Александр Довженко – 4,59%

"Победа Николая Амосова в голосовании очень символична. Своей деятельностью он подарил шанс на вторую жизнь тысячам людей, заботился об их здоровье. Такой результат голосования подтверждает, что для наших участников здоровье – главная ценность, которую мы поддерживаем ", – рассказала директор по маркетингу и коммуникациям компании Run Ukraine Виктория Веремеенко.

Напомним, Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 состоится в этом году 9 апреля и объединит более восемь тысяч любителей бега из разных городов Украины и мира. Принять участие в забеге может каждый желающий, выбрав дистанцию в соответствии со своими возможностями: 5, 10 и 21 км.
марафон, Николай Амосов
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Люди

В Киеве пройдет седьмой полумарафон

Украинцы решат, кто из выдающихся киевлян будет изображен на новых медалях Киевского полумарафона

20 Января, 16:28

Нужно будет выбрать из девяти кандидатов, среди которых Грушевский, Довженко и Амосов

Мир

70-летний спортсмен в костюме Эйфелевой башни пробежал Дублинский марафон

2 Ноября 2016, 00:45

За последние 30 лет он принял участие в 200 марафонах

Другие

Кличко на трассе. Фото Facebook

Марафон в Киеве: приемная Кличко на бегу, ушки на трассе и победа паралимпийца

10 Октября 2016, 09:32

В столичном забеге приняли участие шесть тысяч человек

Днепр

Большой забег. Фото: nashemisto.dp.ua

В Днепре пройдет первый в истории марафон: как это будет

23 Сентября 2016, 05:01

Организаторы ожидают более 1000 участников и обещают медали и призы от спонсоров

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования