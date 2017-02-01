В Киеве выбрали человека, который будет изображен на медалях киевского полумарафона

Выдающийся украинский ученый и врач Николай Амосов будет изображен на новых медалях финишеров Киевского международного полумарафона. Его выбрали в онлайн-голосовании на сайте полумарафона.

В этом году организаторы решили создать новые медали для бегунов, добежавших до финиша, с учетом истории города и образов выдающихся людей, чья деятельность изменила к лучшему Киев и Украину в целом.

Принять участие в голосовании мог каждый желающий с 20 до 30 января. Всего в голосовании приняли участие 498 украинский.

Организаторы вместе с историками предложили выбрать одного кандидата из девяти выдающихся киевлян. За изображение портрета Амосова было отдано 32,15% голосов. Второе место занял князь Владимир Великий. По итогам голосования, рейтинг кандидатов выглядит так:

Николай Амосов – 32,15%

Князь Владимир – 19,62%

Ярослав Мудрый – 9,39%

Игорь Сикорский – 9,39%

Гетман Петр Сагайдачный – 7,10%

Олег Антонов – 6,89%

Михаил Грушевский – 6,68%

Мария Заньковецкая – 4,18%

Александр Довженко – 4,59%

"Победа Николая Амосова в голосовании очень символична. Своей деятельностью он подарил шанс на вторую жизнь тысячам людей, заботился об их здоровье. Такой результат голосования подтверждает, что для наших участников здоровье – главная ценность, которую мы поддерживаем ", – рассказала директор по маркетингу и коммуникациям компании Run Ukraine Виктория Веремеенко.

Напомним, Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 состоится в этом году 9 апреля и объединит более восемь тысяч любителей бега из разных городов Украины и мира. Принять участие в забеге может каждый желающий, выбрав дистанцию в соответствии со своими возможностями: 5, 10 и 21 км.