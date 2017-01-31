В Киеве вырос уровень рождаемости

Показатель рождаемости за 9 месяцев 2016 года составил 14 детей на 1000 человек – статистика

В Киеве изменились показатели рождаемости детей. Об этом сообщает в Facebook депутат Киеврады Александр Пабат.

Согласно статистическим данным, за девять месяцев 2016 года в Киеве появился на свет 27221 малыш. В 2015-м году общее количество новорожденных детей составило 35558 малышей.

Фото: facebook.com/olexandr.pabat

Фото: facebook.com/olexandr.pabat

"Если отслеживать новорожденных киевлян в абсолютных показателях – наблюдается небольшой, но спад, в сравнении со статданными прошлого года. Если за основу мониторинга брать общий коэффициент рождаемости – очевиден прирост. Переход от "очень низкой" (9,8) рождаемости по международной классификации к просто "низкой" (14).", – отметил Пабат.

Напомним, в прошлом году в столице родились две тройни. Первая – в середине июля, а вторая – в конце декабря прошлого года в Киеве, в роддоме №5. И в первом, и во втором случае все новорожденные – девочки.