ФОТОФАКТ. В Киеве заметили новый "царский балкон"

Киевляне опасаются, что конструкция может рухнуть прохожим на голову

В Киеве на Соломенке киевляне заметили необычный балкон. Владельцы квартиры на четвертом этаже возвели настоящие "хоромы": застекленный балкон-гигант значительно больше, чем остальные в этой же пятиэтажке.

Фотографию необычной конструкции выложил в Facebook активист Клим Братковский.

При этом для строительства "царского балкона" пришлось увеличить его опору. Киевляне опасаются, что он может рухнуть на голову прохожим. "Мне бы инстинкт самосохранения не позволил такую консоль выносить", – комментирует фотографию киевлянин Ярослав Лебедев.