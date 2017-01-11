В Киеве заметили очень пьяного коммунальщика в шапке Деда Мороза (видео)

В Киеве на улице Березняковской, 16а местные жители сняли видео с очень пьяным коммунальщиком. Запись появилась в группе Березняки INFO в Facebook.

На видео мужчина в оранжевом жилете и в красно-белой шапке Деда Мороза, шатаясь, пытается переступить через ограждение, но теряет равновесие и падает в снег. После этого мужчина пролазит под ограждением, а к нему на помощь спешит его более трезвый товарищ, который поднимает коллегу с земли. Затем оба коммунальщика уходят по асфальтовой дорожке.