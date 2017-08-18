В Киеве зашкаливает загрязнение воздуха: где тяжело дышать

18 Августа 2017, 22:04

17 и 18 августа уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных значений

В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха. Фото: Анатолий Бойко, &quot;Сегодня&quot;
В Киеве превышен уровень загрязнения воздуха. Фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В ряде районов Киева 17-18 августа зафиксировано 4-5-кратное превышение предельно-допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в приземном слое воздуха, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"17 и 18 августа уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных значений ПДК в районах Бессарабской, Демиевской и площади Победы, улицы Довженко. Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных значений ПДК в районах Бессарабской и Демиевской площадей, а также улиц Довженко, Попудренко, Каунасской. Превышение максимальных значений ПДК оксидом углерода – 1-2,4 в районах Бессарабской, Демиевской и площади Победы, Оболонского проспекта, улицы Довженко", – говорится в сообщении.

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В КГГА отмечают, что с 16 августа в столице наблюдаются метеорологические условия, которые способствуют накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. По прогнозу Гидрометцентра, такие метеорологические условия – антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое и уровень загрязнения с тенденцией к дальнейшему росту сохранятся в Киеве до понедельника, 21 августа.

Напомним, в некоторых районах столицы уровень загрязнения воздуха во много раз превышает предельно допустимую концентрацию. Об этом свидетельствуют данные на сайте Главного управления Госпотребслужбы в Киеве.
Киев, температура, ветер, загрязнение, воздух
Источник:

"Сегодня"

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