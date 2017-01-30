В Киеве завтра будет скользко: водителям и пешеходам стоит быть осторожными

Сегодня, 19:28

Киевлян просят аккуратно переходить дороги, не нарушать правил дорожного движения и быть осмотрительными

В Киеве завтра будет скользко. Фото: Киевавтодор
В Киеве завтра будет скользко. Фото: Киевавтодор

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 31 января, в Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью около 15 °, днем 5-7 ° мороза, сообщает КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
ветер, кгга, гололедица, скользко
Источник:

"Сегодня"

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