В Киеве завтра будет скользко: водителям и пешеходам стоит быть осторожными

Киевлян просят аккуратно переходить дороги, не нарушать правил дорожного движения и быть осмотрительными

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра, 31 января, в Киеве ожидается переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью около 15 °, днем 5-7 ° мороза, сообщает КГГА.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.