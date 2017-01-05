В Киеве завтра – резкое похолодание: водителей просят не выезжать на дороги

В столице ожидается значительное ухудшение погодных условий. Так, 6-7 января в связи с вторжением арктического воздуха ожидается резкое понижение температуры ночью до 14-19 °, местами до 22 ° мороза, днем до 11- 17 ° мороза, сообщает КГГА, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Холодная погода сохранится 8 и 9 января. Также на дорогах местами гололедица.

Власти призывают горожан и гостей столицы быть осторожными во время пребывания на улице, стараться не ходить под раскидистыми деревьями, держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач – ведь порывы ветра могут вызвать их повреждения.

Водителей призывают учитывать погодные условия, быть максимально осторожными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения, а также, по возможности, воздержаться от поездок частным автотранспортом.

Тем временем, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 5 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.