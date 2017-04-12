В киевских детских поликлиниках выстраиваются огромные очереди: врачей на всех не хватает

В Украине не хватает более 900 педиатров

В столичных детских поликлиниках выстраиваются длинные очереди. Чтобы попасть к врачу, приходится стоять часами.

Записаться к офтальмологу в столичной детской поликлинике сверхсложно, уверяет Марина Гайдук. "Приду в 8 утра – меня запишут на следующую неделю, это в лучшем случае, а так через неделю", – говорит она.

"Каждый день, когда открывается поликлиника, идет общий поток людей – взрослые с детьми, приходится больше часа стоять", – рассказывает Александр Романюха.

Руководство детской поликлиники объясняет пробки в коридорах.

"На наши 84 тыс. детского населения необходимо 8-9 окулистов, у нас работает на 0,75 ставки один окулист", – говорит Елена Коляда, директор консультативно-диагностического детского центра Дарницкого района Киева.

"На каждый день много желающих, мы можем принять не больше сорока человек. Тяжело, очень тяжело, потом ни с кем не хочется ни говорить, ни видеться. Нагрузки титанические, а заработная плата не более двух тысяч гривен", – говорит Наталья Сокальская, детский офтальмолог консультативно-диагностического детского центра Дарницкого района Киева.

На такие условия врачи не спешат соглашаться.

"Детских офтальмологов на протяжении 8 лет не выпускают. Те окулисты, которые были, разошлись по частным клиникам", – добавляет Елена Коляда.

Подобная ситуация – во многих регионах страны. По информации вице-премьера Павла Розенко, в Украине не хватает более 900 педиатров. Почему сейчас не учат детских узкопрофильных специалистов – Министерство здравоохранения пока не предоставило ответа на запрос. А в детской поликлинике собираются организовать электронную очередь, только от этого специалистов в больнице не прибавится.