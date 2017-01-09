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ФОТОФАКТ. В киевском супермаркете продаются крашеные апельсины http://www.segodnya.ua/img/article/7865/82_main.1483970720.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/82_tn.1483970720.jpg Люди Краситель виден в порах кожуры

ФОТОФАКТ. В киевском супермаркете продаются крашеные апельсины

Сегодня, 16:09

Краситель виден в порах кожуры

Крашеные цитрусовые. Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON
Крашеные цитрусовые. Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

В супермаркете в одном из торговых центров на Оболони в Киеве покупатели обнаружили крашеные апельсины. Об этом сообщается в группе "Оболонь" в Facebook.

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Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

"Не могли понять, почему руки красные, пока не обратил внимания на кожуру апельсинов. Если присмотреться, то даже виден краситель в порах кожуры, достаточно потереть, чтобы выкраситься", – пишет киевлянин Андрей Павлов.
супермаркет, апельсины, оболонь, руки, покупатели, краситель
Источник:

"Сегодня"

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