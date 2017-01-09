ФОТОФАКТ. В киевском супермаркете продаются крашеные апельсины

В супермаркете в одном из торговых центров на Оболони в Киеве покупатели обнаружили крашеные апельсины. Об этом сообщается в группе "Оболонь" в Facebook.

Фото: facebook.com/I.LOVE.OBOLON

"Не могли понять, почему руки красные, пока не обратил внимания на кожуру апельсинов. Если присмотреться, то даже виден краситель в порах кожуры, достаточно потереть, чтобы выкраситься", – пишет киевлянин Андрей Павлов.