В Киевской области люди отдают копии своих документов неизвестной организации (видео)

В мэрии об организации знают и предоставили им помещение. Только вот проследить, зачем они собирают документы – не могут

В Киевской области сотни людей отдают копии своих документов неизвестной организации. Вместо этого им обещают компенсацию за ущерб из-за аварии на нефтебазе.

Инна Бобырь соблазнилась на обещание – добиться компенсации за ущерб из-за аварии на нефтебазе.

Летом 2015 года в Васильковском районе восемь дней горели и взрывались резервуары с бензином. Нефть покрыла пленкой прилегающие водоемы.

Для судебного иска нужно предоставить копии паспорта и идентификационного кода.



"Принимают людей в помещении там, где арендует Совбез. То есть люди приходят – они думают, что это какая-то помощь от государства. Изначально и я так подумала", – признается Инна Бобырь, жительница Василькова.

На следующий день Инна узнала – отдала документы неизвестной общественной организации.

"Я встретила своего знакомого юриста, и она мне сказала – Инна, ты знаешь, ты сделала очень большую глупость – ты чужому постороннему человеку передала свои личные данные", – продолжила свою историю Инна Бобырь.

И теперь Инна решила забрать копии документов. Протиснуться через толпу желающих получить компенсацию – нелегко.

В скромном кабинете встречает сам вице-президент объединения. Демонстрирует – организация его зарегистрирована и имеет все документы.

"Мы помогаем васильковцям делать первые шаги по формированию коллективного иска", – говорит Олег Верник, вице-президент общественного объединения "Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии".

Мужчина уверяет – кабинет по соседству с управлением соцзащиты арендует официально.

В мэрии об организации знают и предоставили им помещение официально. Только вот проследить, зачем они собирают документы – не могут.

"Люди должны сами понимать, какие данные о себе предоставлять и какие не предоставлять. Поговорка гласит, что надо семь раз отмерить, подумал, перед тем как нести – что из этого вообще может быть", – сказал Сергей Прунцев, заместитель городского головы Василькова.

А между тем – желающих отдать копии документов не уменьшается.

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