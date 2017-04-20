В лесах возле Киева появятся места для пикников

Сегодня, 18:26

Власти и спасатели взялись за пожарную безопасность в зеленых зонах


В этом году в лесу Конча-Заспы под Киевом пожарные уже дважды тушили пожар. Все из-за опрометчивых отдыхающих. Чтобы не допускать возгораний устроили и видеонаблюдение, и пожарную технику докупили. А сегодня в лесу обустроили и места для безопасного отдыха.

За лесами в окрестностях Киева следят с пожарных вышек. Однако всматриваются с их верхушек не люди, а видеокамеры. Ими руководит оператор. "Камера в радиусе на 12 километров видит и охватывает не только территорию лесопаркового хозяйства, но и дальше", – говорят пожарные.

Несколько поворотов пультом управления – и на расстоянии нескольких километров очередной замечает дым. За считанные секунды со двора паркового хозяйства выезжает пожарная машина.

Уже через несколько минут пожарные начинают тушить огонь. Трактор плугом отделяет место возгорания. На этот раз выезд тренировочный. С пожаром, который, по легенде, возник из-за нерадивых отдыхающих, справились за считанные минуты. Но выезды на настоящие возгорания в сезон можно не счесть – уверяют пожарные.

"Можем за сутки несколько раз выежать, можем до десяти раз за суточное дежурство . Самое сложное – большие обьемы и трудности подъезда", – говорит спасатель Виталий.

Чтобы избежать возгораний, полтора гектара леса в курортной зоне под Киевом оборудовали стационарными мангалами и местами для отдыха. Всего в городе их уже 38, и будет еще больше – обещают чиновники.

"Еще хотя бы 10 зон таких мы к активному периода мы планируем обустроить. По пригородным массивам, левобережью и Святошинскому лесопарковому хозяйству", – объясняет Андрей Рисованный, начальник управления экологии КГГА.

В этом году, говорят работники паркового хозяйства, лес в Конча-Заспе горело уже дважды. И предостерегают от разжигания костров в необорудованых для этого местах.
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Источник:

"Сегодня"

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