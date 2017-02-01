В столичном перинатальном центре спасли жизнь рекордному количеству малышей – Поворозник

В прошлом году в Перинатальном центре Киева центре спасли жизнь рекордному количеству новорожденных с экстремально низким весом. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, в 2016 году впервые в истории столичной медицины врачам удалось выходить 103 малыша с критически низким весом, у которых раньше, без надлежащих условий, не было бы никаких шансов на жизнь.

"Подводя итоги работы столичного Перинатального центра, накануне пятой годовщины со дня создания, мы можем с гордостью констатировать, что благодаря его работе все больше маленьких киевлян, которые появляются на свет раньше срока родов, могут рассчитывать на полноценное и счастливое будущее" – сказал Николай Поворозник.

За 5 лет существования в Перинатальном Центре м. Киева родилось 33413 детей. Из них 885 детей с критически низкой массой, которых удалось спасти. Самый маленький пациент центра, который появился на свет с весом 500 граммов, сейчас уже дома.

"Мы все хорошо понимаем, что благодарить за эти показатели прежде всего мы медикам. Власть сегодня ориентирована на улучшение условий их труда и увеличение заработной платы ", – рассказал Николай Поворозник.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что в прошлом году Перинатальный центр укрепил свою материально-техническую базу почти на 3,5 млн грн, а за счет закупок, которые проводились в системе Prozorro, удалось сэкономить 700 тыс. грн. Кроме того, по его информации, на приобретение оборудования для детской реанимации Центра в 2017 году из бюджета Киева выделено около 12 млн грн.