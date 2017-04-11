Весна в киевских парках: аромат магнолий и "домик хоббита"

Присылайте свои работы на новый фотоконкурс от "Сегодня"!

"Сегодня" публикует фото участников конкурса "Как оживают столичные парки и скверы". 20 победителей получат в мае от "Киевзеленстроя" красивые комнатные растения.

Воспоминания о недалеком прошлом под аромат цветущих магнолий

Киевлянин Виктор Чухлиб поделился с нами своими наблюдениями. "Весна в этом году особенная, ранняя, и погода уже побила три температурных рекорда. Оживленно стало в парках и скверах столицы. Киевляне радуются раннему цветению магнолий и декоративных кустарников в ботсаду имени Фомина, возле станции метро "Университет".

Это место для меня особенное, ведь тут я гулял со своими детьми и внуками", — говорит Виктор Игнатьевич.

Буйным цветом скоро будут яблони цвести

Ксения Пилюшенко поделилась фотографией цветущей яблони. "Это фото я сделала в мае прошлого года в одном из сквериков на Академгородке.

Почти в каждом киевском дворике растет яблонька, и ее цветение весной неимоверно красивое. Приятно, что наступила пора пробуждения природы и всей этой неимоверной красоты", — делится с нами Ксения.

Сосны, которые выросли из яичной скорлупы

Киевлянин Владислав Писанко поделился фотографиями из Парка партизанской славы. "Здесь уже оживает природа. Особенно мне понравилась детская площадка, которая украшена качелью в виде загадочных птиц.

По задумке скульптора, сосны словно вылупились из яиц и устремились вверх к солнцу. На площадке играют дети и бегают посмотреть на первые цветы", — делится с нами Владислав.

У колокольни зацвела сакура

Киевлянка Юлия Зарвий поделилась фотографиями цветущей сакуры в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике. "Я работаю в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, которая находится на территории заповедника.

Пробуждение природы в Киеве — это очень красиво! Особенно в древней Лавре, полюбоваться цветением сакуры на фоне Большой лаврской колокольни может каждый желающий", — делится с нами Юлия.

Страна Хоббитания в ботсаду Гришко

Киевлянка Наталия Бабенко поделилась своими фото после прогулки по аллеям ботсада им. Гришко. "Весна — это не всегда буйство красок и ароматов. Это прежде всего пробуждение после зимы. Именно поэтому весной привычные вещи кажутся нам необычными, забавными и немножечко сказочными. Вот и горка суккулентов в ботсаду им. Гришко ранней весной напомнила мне маленькую Хоббитанию.

Казалось, что сейчас распахнется дверь погребка — и оттуда, хохоча, выбегут маленькие хоббиты", — делится с нами Наталия.

Отметим, сегодня в Киеве дипломаты и местные чиновники проводили озеленение в восточном стиле. 2017-тый – год Японии в Украине. Японские вишни – появились в сквере возле оперного театра.

Напомним, газета "Сегодня" совместно с КО "Киевзеленстрой" объявляют новый весенний фотоконкурс "Как оживают киевские парки и скверы".

С 1 апреля до 15 мая присылайте фотографии из киевских парков и скверов на адрес a.maruschak@segodnya.ua. Укажите свои Ф. И. О. и название парка, где сделано фото, контактный телефон для обратной связи.

Лучшие снимки будут опубликованы, а победители получат 20 благородных и очень красивых комнатных растений, которые украсят ваш дом. Спешите! Осталось всего полтора месяца, чтобы вместе мы смогли оценить красоты парков столицы.

Условия конкурса на сайте segodnya-multimedia.com в разделе "Новости".