Виртуальное бюро находок: киевляне просят найти прицеп-кофейню, возвращают утерянные паспорта и даже животных

Год назад в столице заработало первое онлайн-бюро находок — verni.com.ua. На этом ресурсе, который является всеукраинским, каждый может разместить свое объявление о находке, потере или краже. По словам Александра Крутова, создателя онлайн-бюро находок, его труды не прошли даром. Благодаря его сайту 30 утерянных вещей уже вернулись к своим законным хозяевам.

НАХОДЯТ И ТЕРЯЮТ. Только за год жители Киева и области подали на сайт 971 объявление о потерях и сообщили о 209 находках (см. инфографику). Из ценных потерь — нательный крестик и обручальное колечко, а из находок — золотые серьги и серебряный браслет.

"Всего за год законным хозяевам было возвращено 30 утерянных вещей. Возможно, это и не много, но все же людям приятно получить свои вещи обратно, уже ни на что не надеясь", — говорит Крутов. К примеру, нашлись хозяева забытой в такси шапки, утерянного в маршрутке кошелька и даже щенка, который потерялся в Куреневском парке.

А вот хозяин пакета с крупной суммой денег, который Александр обнаружил год назад на тротуаре на Подоле и который подтолкнул его к созданию бюро находок, до сих пор не объявился. "Возможно, он просто не увидел объявление о том, что его утерянные средства были найдены. Эти деньги я понемногу расходую на поддержание сайта, но если владелец объявится, верну ему всю сумму, до копейки", — заверяет Крутов.

РЕСУРС. За год сайт бюро находок модернизировали. К примеру, появился новый раздел "Угон". Сейчас в нем — 13 объявлений о пропаже автомобилей, одного прицепа-кофейни и даже катера.

"Начали поступать объявления об угнанных авто, и для удобства пользователей мы вынесли их в отдельный раздел. Правда, пока ни одно авто возвращено не было", — говорит Крутов. Была введена и защита от мошенников, которые выдают себя не только за потерявших, но и за тех, кто якобы нашел вещь. "Теперь мы не публикуем последние три цифры номера мобильных авторов объявлений, чтобы оградить их от мошенников. Если человек нашел вещь, то он должен написать в комментариях к объявлению свой контактный адреса и ответить на контрольные вопросы о находке, которые автор задал в своем объявлении. Планируется доработать опцию поиска на сайте, чтобы пользователи могли по заданным словам находить объявления о потерях именно в интересующих их городах. Также добавим перечень всех населенных пунктов Украины", — поясняет Александр и добавляет, что в планах превратить сайт в единый бесплатный портал. Но для этого требуется спонсорская поддержка от пользователей сайта.