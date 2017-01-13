Вопрос чиновнику: кто в Киеве отвечает за помощь одиноким старикам

В Киеве проживает немало одиноких стариков, которые нуждаются в помощи. "Мне 81 год и живу одна в доме на Кловском спуске. Недавно сломалась газовая плита и теперь мне вовсе не на чем приготовить еду, а на новую — пенсии не хватает"— жалуется киевлянка Валентина Кирилова.

За помощью в таких случаях можно обратиться в районную администрацию. "Мы помогаем горожанам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Наши социальные инспекторы уже побывали у Валентины Андреевны дома и выяснили, что в квартире отключен газ, но ее сосед, который помогает ей в быту, уже занимается решением данной проблемы. Они подадут заявку в "Киевгаз", чтобы после ремонта плиты было восстановлено газоснабжение. А пока что она временно пользуется электрической плитой и чайником. Кроме того, она имеет право на льготы как ребенок войны, ветеран труда и пенсионер", – рассказала нам Екатерина Печерская, начальник отдела по вопросам внутренней политики Печерской РГА.

Чиновник уточнила, что несмотря на то, что пожилая женщина отказалась от социального обслуживания, при желании она может получить одноразовою адресную материальную помощь по программе "Турбота".

Для рассмотрения вопроса предоставления матпомощи нужно обратиться с заявлением в управление труда и социальной защиты Печерской РГА по ул. Цитадельной, 4/7, каб. 13 (часы приема: понедельник—четверг с 9:00 до 18:00, тел. для справок 288-51-24).