Врачебный скандал: в Египте медики довели киевлянку до полусмерти

Спасая женщину, впавшую в кому на отдыхе в Египте, ее семья набрала долгов на пять миллионов гривен

21 января в египетском курортном городе Хургаде состоится судебное заседание по делу о смерти украинки Натальи Кривонос. Местных врачей подозревают в том, что они, пытаясь заработать, умышленно довели женщину до критического состояния. На данный момент одну из клиник лишили лицензии, а также установили: от действий египетских эскулапов пострадали как минимум 15 иностранных туристов, пишут "Факты"

В декабре 2014 года во время отдыха на египетском курорте у 39-летней женщины резко ухудшилось самочувствие. "Скорая" доставила украинскую туристку из отеля в местный госпиталь, где она при загадочных обстоятельствах впала в кому. Египетские врачи шантажировали родственников Натальи, грозясь отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения, если им не заплатят 25 тысяч долларов.

В Министерстве иностранных дел Украины и посольстве Украины в Египте заявили, что не могут обеспечить транспортировку украинской туристки на родину. В результате, чтобы спасти висевшую на волоске жизнь супруги, муж Натальи заложил квартиру и за пятьдесят тысяч долларов арендовал турецкий военный самолет.

"Прилетев в Хургаду, я первым делом направился в отель, чтобы понять, что произошло с мамой, — говорит 25-летний Андрей Кривонос. — Там рассказали, что утром она поселилась в номер, а вечером ей стало плохо: началась рвота. Мама обратилась к врачу при отеле, он вызвал "скорую". Маму доставили в одну больницу, оттуда отправили во вторую, потом в третью… По словам врача "скорой", пока маму возили из одной больницы в другую, ее состояние ухудшалось. Наконец маму приняли в госпитале "Жасмин". Что произошло потом, врач "скорой" не видел. Он утверждает, что мама сама зашла в медучреждение, была в сознании и могла разговаривать".

В госпитале "Жасмин" сыну сообщили, что Наталья в коме и разрешили ее увидеть. "В отделении реанимации была страшная антисанитария. Я заговорил с мамой, поцеловал… Она дернулась всем телом, как будто хотела обнять. После этого меня выгнали из реанимации. "У вас есть 25 тысяч долларов? — спросил врач. — Если да, мы возьмемся ее лечить". Я позвонил папе, он прилетел в Хургаду", – рассказал киевлянин.

"В госпитале я узнал, что жена была беременна: срок восемь недель, — вздыхает муж Натальи Андрей. — Египетские врачи, не спрашивая у нас разрешения, сделали моей жене аборт! Дескать, от этого зависела ее жизнь. Ни я, ни сын не понимали, что произошло с Наташей и почему она впала в кому. Врачи не объясняли: без денег они вообще не хотели с нами разговаривать. Подкупив медсестру (сын дал ей сто долларов), мы получили на руки копию медицинской выписки. Запись перевел местный таксист Ибрагим, который сочувствовал нам и очень помогал. В выписке указано, что у Наташи диагностировали внутреннее кровотечение и якобы из-за этого она впала в кому".

Родные Натальи подозревают, что у женщины произошло кровотечение пищевода – за два года до этого с ней произошел подобный случай. Таксист Ибрагим объяснил украинцам: египетские врачи часто умышленно доводят состояние иностранных пациентов до критического, чтобы потом заработать на лечении большие деньги.

"Находясь в Хургаде, я обрывал телефоны туроператора и МИД. В посольстве Украины в Египте мне сообщили, мол, не могут помочь с транспортировкой Наташи в Киев. Такой же ответ я получил и в Министерстве иностранных дел Украины. Сотрудники туристической компании тоже разводили руками: мол, это несчастный случай. Что вы от нас хотите? Осознав, что помощи ждать неоткуда, я вернулся в Украину и стал искать возможность забрать жену из Египта. Благо в госпитале "Жасмин" согласились подождать, пока представители страховой компании, чей полис входит в стоимость турпутевки, соберут необходимые документы и оплатят чек за лечение", – рассказал муж Натальи.

Почти четыре недели, пока Наталья Кривонос находилась в отделении интенсивной терапии госпиталя, ее старший сын дежурил под окнами реанимации: к матери его не пускали. Парень снимал комнату в самом бедном квартале Хургады, покупал себе раз в день бутерброд — лепешку с кусочками курицы. На большее денег не хватало.

"Если бы не таксист Ибрагим, я пропал бы в Египте, — признается Андрей-младший. — Дедушка Ибрагим защищал меня от воров, учил общаться с местными медиками. Дело в том, что они забрали мамин паспорт и не отдавали его. По совету Ибрагима я заплатил медсестре двести долларов, и она тихо, чтобы никто не видел, передала мне мамин паспорт".

На 27-й день после того, как Наталья впала в кому, страховая компания перечислила клинике "Жасмин" 15 тысяч долларов. Врачи начали возмущаться: мол, этого мало. "Немедленно давайте еще 10 тысяч долларов, — потребовал доктор. — Или мы отключим пациентку от системы жизнеобеспечения". После этого врачи вывезли каталку с женщиной в коридор.

"Я был в шоке, не понимал, что происходит. Врач дал мне в руки специальную грушу для вентиляции легких и произнес: "Забирай свою мать", после чего ушел. Представьте мое состояние: стоял в коридоре, качал грушей воздух, чтобы мама могла дышать, и не знал, что делать. У меня чуть инфаркт не случился. Позвонил Ибрагиму, и он сказал: "Вызывай полицию и не признавайся, что у тебя есть мамин паспорт". В общем, приехали полицейские и вызвали реанимобиль, доставивший нас с мамой в главный госпиталь Хургады", – вспоминает сын женщины.

Тут прибежали врачи и стали кричать, что им нужен паспорт. В той ситуации другого выхода не было, и паспорт пришлось отдать. Врачи сразу закрыли его в сейфе, а мне велели заплатить три тысячи долларов за то, что маму подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Требуемую сумму муж Натальи переслал сразу же: родные очень боялись, что женщину снова отключат от аппарата.

Тем временем муж Натальи искал в Киеве самолет, чтобы забрать жену домой. "Я обращался в разные ведомства, — продолжает Андрей-старший. — Мне объяснили, что в данный момент свободных бортов нет: все заняты эвакуацией раненых на Донбассе. Знакомый контрразведчик посоветовал обратиться к турецким военным. Я позвонил в Турцию, объяснил ситуацию. "Поможем, — говорят. — Но аренда самолета стоит дорого". В тот момент я был согласен на все. Заложил квартиру кредитной компании и передал экипажу 50 тысяч долларов".

Пациентку с неизвестным диагнозом и без истории болезни в Киеве согласилисьпринять только в одной из частных клиник. "Увидев жену, я остолбенел. Она сильно похудела, передние зубы были выбиты – очевидно, так египетские врачи пытались ввести ей трубку от аппарата искусственной вентиляции легких. Потом, когда врачи провели обследование, оказалось, что у жены сломаны грудина и восемь ребер, в двух местах пробита трахея", – рассказал муж Натальи.

Столичные врачи не могли сразу определить Наташину группу крови. Медики объяснили, что такое бывает, если пациенту вливают кровь разных групп. В копии выписки из госпиталя Хургады говорится: "У пациентки возникла рвота кровью с источником кровотечения — расширенные вены пищевода. В результате рвоты кровью возникла остановка дыхания с последующей остановкой сердца. В течение 14 минут проводилась реанимация".

При этом за пациенткой не ухаживали: на спине и бедрах образовались чудовищные пролежни. Все тело было багрово-синего цвета и покрыто страшной сыпью. Кожа шелушилась и отслаивалась лоскутами. Киевские врачи объяснили, что это аллергическая реакция на неизвестные медицинские препараты. Они смогли стабилизировать состояние Натальи – она начала открывать глаза и реагировать на прикосновения. "Проблема в том, что мы не понимаем, что произошло с женщиной в Египте и что вызвало остановку сердца. Документы, которыми располагаем, не дают почти никакой информации. По сути, мы боремся с постреанимационной болезнью, не зная ее причин", – рассказали родным врачи.

Муж Натальи и двое ее сыновей лишились жилья, – кредитная компания почти сразу же продала их квартиру, – и оказались на улице. Между тем пребывание Натальи в реанимации частной клиники стоило огромных денег. В среднем каждый день Андрей вносил в кассу больницы около 15 тысяч гривен. Деньги одалживал везде, где только можно было.

Женщину после реанимации лечили еще в нескольких клиниках, однако добиться особых улучшений не удалось. Наташа находилась в сознании, могла самостоятельно дышать, но не двигалась и не разговаривала. "За все время лечения в частных клиниках, а это без малого два года, мы истратили почти пять миллионов гривен. Долги такие, что их придется отдавать моим внукам и даже правнукам", – говорит муж Натальи.

"В конце концов мы сняли квартиру – спасибо, что хозяева разрешили жить в долг, – и стали выхаживать Наташу дома. Делали ей массаж, кормили с ложечки, выносили на руках на улицу, чтобы дышала свежим воздухом… Мы со старшим сыном устроились на работу в службу такси. По очереди выходили на смену и ухаживали за Наташей. Раньше жена очень следила за собой, пользовалась косметикой. Мы каждый день смазывали ей лицо и тело кремами, делали маски, причесывали, одевали красиво, как она любила. По вечерам, когда все собирались дома, мы укладывали маму на диван на подушки, а сами ложились вокруг нее — я, папа и шестилетний Ваня, — со слезами в голосе говорит старший сын Натальи. — И так все вместе засыпали… За все время мама произнесла только одно слово — "Ва-ня". Думаю, она очень переживала за младшего сынишку. Братик постоянно забивался к маме под бочок, обнимал, целовал", – говорит старший сын киевлянки.

Но спасти Наталью не удалось. "Мама умерла у папы на руках. Однажды утром она вдруг дернулась всем телом — и все, ушла от нас… Врачи сказали: сердце не выдержало", – вспоминает Андрей.

Андрей Кривонос-старший говорит, что семья пытается привлечь египетских медиков к ответственности, и уже назначено судебное заседание. "В прошлом году Министерство иностранных дел Украины таки занялось нашим случаем. Нам прислали официальное письмо, в нем говорится "посольство получило ответ из МИДа Египта. Местными властями принято решение отозвать лицензию и полностью прекратить деятельность частного госпиталя в Хургаде". Посольство Украины в Египте связало нас с одним из лучших адвокатов, который защищает интересы иностранных туристов. Адвокат говорит, что у нас большие шансы получить материальную компенсацию от владельца частного госпиталя. К слову, он богатый человек: владеет несколькими дорогими отелями в Хургаде", – рассказал киевлянин.

"Из-за разных проволочек рассмотрение дела в суде часто откладывали, — комментирует ситуацию египетский адвокат Закария Исмаил. — В субботу, 21 января, должно состояться первое полноценное заседание с присутствием представителей госпиталя, где лечили Наталью Кривонос".

Кроме того, в госпитале "Жасмин" от действий врачей пострадали как минимум 15 иностранных туристов. "Такие случаи имели место, но обнародовать их мы пока не можем. Ведь на этом строится линия защиты в суде интересов семьи Кривонос. Надо сказать, практически во всех медучреждениях Египта отказываются лечить (спасать) иностранных пациентов, если у них нет при себе денег. Это очень больной вопрос. Кстати, мы добиваемся, чтобы наказание понесла и страховая компания, по вине которой произошла довольно длительная задержка оплаты за лечение", – рассказал адвокат.

Как обезопасить себя перед поездкой в Египет: совет юриста

Покупая тур, не экономьте на медицинском страховании. К сожалению, очень немногие туристы покупают страховые полисы, включающие франшизу (условная сумма, которая является лимитом, предопределяющим выплату компенсации). Самым лучшим вариантом является полис с франшизой ноль процентов, что означает полное покрытие всех медицинских расходов в самых непредвиденных случаях.