Выжил вопреки всему: в киевской ветклинике спасли кота с раздавленной головой

Сегодня, 20:08

Котик потерял зрение, ему нужна помощь на восстановление и заботливый хозяин


За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц.н. Фото: facebook.com/vlad.life

В киевской ветклинике "Рыжий Кот" спасли кота, которому раздавило голову. Животное беспомощно дергалось на дороге. Его уже начали поедать вороны, выклевали глаза. Проходившая мимо бабушка не осталась равнодушной и обратилась за помощью к #For Life. Об этом в Фейсбук сообщает журналист Влад Антонов.

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц. И, наконец, кризис миновал. Правда, к сожалению, видеть кот больше не будет, но это не является преградой для активной жизни животного. В ходе нескольких операций были восстановлены жизненно-важные структуры. Заново собрали челюсти. Феликс начал кушать и вовсю стремится играться. Осталось лишь найти для него заботливых хозяев. 

Феликс, конечно, теперь не такой красавец, как принято, но очень добрый и игривый. На сегодняшний день котик потихоньку отходит от травм и набирает вес. Даже без зрения прекрасно ориентируется, все время просится играться и ходит в лоток.

Курирует котика Яна, ОЗЖ "За жизнь", карта Приватбанка для оказания помощи Феликсу: 5168 7420 6376 4223.

PayPal : admin@amisfrance.org
http://for-life.org.ua/

Клиника Рыжий Кот
(096) 441-25-91
(063) 870-13-73
http://rudiy-kit.com/
Г. Киев, Голосеевский район, пр. Науки, 78 +38044 221-36-18
коты, кот, Найди друга
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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