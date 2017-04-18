Выжил вопреки всему: в киевской ветклинике спасли кота с раздавленной головой

В киевской ветклинике "Рыжий Кот" спасли кота, которому раздавило голову. Животное беспомощно дергалось на дороге. Его уже начали поедать вороны, выклевали глаза. Проходившая мимо бабушка не осталась равнодушной и обратилась за помощью к #For Life. Об этом в Фейсбук сообщает журналист Влад Антонов.

За жизнь котика ветеринары боролись целый месяц. И, наконец, кризис миновал. Правда, к сожалению, видеть кот больше не будет, но это не является преградой для активной жизни животного. В ходе нескольких операций были восстановлены жизненно-важные структуры. Заново собрали челюсти. Феликс начал кушать и вовсю стремится играться. Осталось лишь найти для него заботливых хозяев.

Феликс, конечно, теперь не такой красавец, как принято, но очень добрый и игривый. На сегодняшний день котик потихоньку отходит от травм и набирает вес. Даже без зрения прекрасно ориентируется, все время просится играться и ходит в лоток.

Курирует котика Яна, ОЗЖ "За жизнь", карта Приватбанка для оказания помощи Феликсу: 5168 7420 6376 4223.

PayPal : admin@amisfrance.org

http://for-life.org.ua/

Клиника Рыжий Кот

(096) 441-25-91

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