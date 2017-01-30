Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продаваться недорогие продукты

Сегодня, 20:21

Торги пройдут со вторника по воскресенье во всех районах города

Продукты на ярмарках - дешевле, чем на городских базарах. Фото: соцсети
Продукты на ярмарках - дешевле, чем на городских базарах. Фото: соцсети

В Киеве пройдут традиционные сельхозярмарки, на которых киевляне смогут приобрести овощи, фрукты, мясо, рыбу, мед, молоко на 10—15% дешеле, чем на городских рынках, сообщили в КГГА.

Расписание торгов:

31 января (вторник):

  • в Голосеевском районе – просп. Науки, 88, ул. Владимирская, 80-86-А;
  • в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т;
  • в Днепровском районе – ул. И. Микитенко, 21-27;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

1 февраля (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевская), ул. Демеевская, 45-47;
  • в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т;
  • в Днепровском районе – ул. Соборности, 2-20;
  • в Подольском районе – просп. Правды, 5-11, ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Тулузы, 10 (пересечение ул. Тулузы и б-ра Р. Роллана);
  • в Шевченковском районе – ул. Трудовая, 7-А, пересечение улиц Телиги и Мельникова.

2 февраля (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Ломоносова (в пределах улиц М. Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
  • в Дарницком районе – ул. Е. Харченко, 41-47, ул. Заречная, 44-45-Т;
  • в Днепровском районе – б-р Перова, 8-10, ул. Березняковская, 21-23;
  • в Оболонском районе – ул. Северная, 48-54;
  • в Печерском районе – ул. Московская, 3;
  • в Подольском районе -ул. Оболонская, 23-35, ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;
  • в Шевченковском районе – ул. Багговутовская, 1.

3 февраля (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 17-31;
  • в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т;
  • в Деснянском районе – ул. Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Маршала Жукова);
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1 / 35-17-А, ул. Алма Атинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пересечение улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, пер. Виноградный;
  • в Подольском районе – ул. Полковая, 57-Б, ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8, ул. Сельская, 16;
  • в Соломенском – ул. Образования (в пределах улиц Вузовской и М. Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);
  • в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, ул. Деревлянская, 16, ул. Ружинская, 16-18 (у сквера), ул. Рижская, 1, пересечение улиц Академика Щусева и Тираспольской, пересечение улиц О. Гончара, 65-А и Б. Хмельницкого, 94.

4 февраля (суббота):

  • в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т;
  • в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
  • в Деснянском районе – ул. Маршала Жукова (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. М. Закревского (в пределах просп. Маяковского, 2-А и ул. Т. Драйзера);
  • в Днепровском районе – б-р Труда, 1-9;
  • в Оболонском районе – просп. Оболонский, 21-43;
  • в Печерском районе – ул. Неманская, 3-7;
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (около Куреневского парка);
  • в Святошинском районе – ул. Булгакова, 10-13 / 1, ул. Академика Киприанова, 2-28;
  • в Соломенском районе – ул. Космонавта Комарова, 28 (до ул. Чумака);
  • в Шевченковском районе – ул. В. Василевской, 1-17.

5 февраля (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Вильямса и Ломоносова);
  • в Дарницком районе – ул. Заречная, 44-45-Т;
  • в Днепровском районе – ул. С. Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском районе – ул. И. Кудри (в пределах ул. Иоанна Павла II и Чигорина);
  • в Подольском районе – ул. Светлицкого, 31-35;
  • в Святошинском районе – б-р Академика Вернадского, 79, ул. Верховинная, 81-91;
  • в Соломенском районе – ул. Ф. Эрнста, 14-А;
  • в Шевченковском районе – ул. Татарская, 32-38.
ярмарки, мясо, овощи
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"Сегодня"

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