Ярмарки в Киеве: где на этой неделе будут продаваться недорогие продукты http://www.segodnya.ua/img/article/7932/35_main.1485800529.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7932/35_tn.1485800529.jpg 2017-01-30T20:21:37+02:00 Люди Торги пройдут со вторника по воскресенье во всех районах города