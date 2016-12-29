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За неделю в Киеве заболело гриппом почти 50 тысяч человек http://www.segodnya.ua/img/article/7842/45_main.1483004504.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/45_tn.1483004504.jpg Люди Тяжелых случаев не наблюдается  

За неделю в Киеве заболело гриппом почти 50 тысяч человек

Сегодня, 11:39

Тяжелых случаев не наблюдается

 

Эпидпорог превышен на 34%
Эпидпорог превышен на 34%. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

За прошедшую неделю в Киеве было зарегистрировано 46 416 случаев заболевания гриппом и острые респираторные заболевания, что превышает эпидпорог на 34%. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Минздрава Сергей Чумак.

"По сравнению с предыдущей неделей у нас был превышен (эпидпорог, – ред.) на 51%. В структуре заболевания мы на сегодняшний день наблюдаем снижение количества заболеваний среди детей до 17 лет. Если взять в сравнении от общего количества заболеваний, предыдущая неделя у нас составляет 49%. До того было 56%. Если взять информацию за понедельник и предыдущий понедельник, то у нас дети стали на 22% меньше болеть. По количеству госпитализированных у нас также уменьшается количество. Если предыдущий понедельник было госпитализировано 120 человек, то на сегодняшний понедельник у нас госпитализировано 97. По информации врачей, у нас не наблюдается тяжелых степеней заболевания. Мы каждый день проводим мониторинг данной ситуации по количеству больных, по количеству госпитализированных. Так как на сегодняшний день у нас в школах каникулы, то какие-то прогнозы можно будет делать после каникул. Во второй половине января мы будем знать ситуацию с гриппом в дальнейшем", – отметил он.

Напомним, ранее в КГГА заявляли, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице снижается.
каникулы, грипп, ОРВИ, эпидпорог, мониторинг
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