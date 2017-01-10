Жизнь при морозе: в Киеве гориллу в зоопарке поят чаем и укрывают, а зебр выпускают погулять по снегу

Обильный снегопад и мороз в 15—20 градусов парализовали столицу на Рождество. Коммунальщики продолжают откапывать улицы Киева от снега, а "Сегодня" узнала, как спасаются от морозов питомцы столичного зоопарка.

В зоопарке говорят, что сильные холода животные переживают стойко и никто из-за обморожения не пострадал, а волку и рыси такая погодка даже в радость. По словам директора зоопарка Кирилла Трантина, у них работает своя, автономная котельная. "Температуру в вольерах мы выставляем сами. И закрывать дыры клеенкой и фанерой в вольерах, как это было раньше, нет нужды — животным тепло. Еще летом мы поменяли все окна в приматнике, провели освещение. Сейчас там +21—22 тепла. Еще осенью был увеличен рацион питания для животных на 5%. То есть в зиму наши питомцы вошли довольно таки упитанными, не худенькими, а некоторым вообще можно посидеть на диете... Но, учитывая суровую зиму и сильные морозы, жирок им сейчас не помешает", — говорит "Сегодня" директор зоопарка Кирилл Трантин.

Хищники. Тигров и львов выпускают на прогулки даже при минус пяти. Фото: facebook.com

Идет в зоопарке и регулярная борьба со снегом. В первую очередь расчищают дорожки для подвоза кормов животным, а после этого — проходы для посетителей по аллеям. Два трактора работают на территории зоопарка круглосуточно, но снега там очень много.

Утеплили в зверинце даже деревянный домик для символа года — петушка и курочек, который открыли перед праздниками. "Там курочкам тепло. Утеплять кого-то из животных специально в зоопарке не нужно. Раньше, например, требовались теплые одеяла для гориллы Тони (ему уже стукнуло 42 года), но сейчас у него в вольере есть несколько зон с теплым полом, сено для подстилки ему меняем каждые три-четыре дня, а одеяла, которые волонтеры продолжают приносить для Тони, больше нужны ему как игрушки. Перед Новым годом Тони их принесли с десяток. Ему одного хватает на день. Он ими играется, закутывается и разрывает их. В связи с сильными холодами приматы в зоопарке сейчас получают теплый чай из сухофруктов. Тони, например, в день выпивает до трех литров. Ему подают чай в пластиковых бутылках, которые он сам откручивает. Такие напитки нужны животным, чтобы легче переносить стужу", — говорит Трантин.

Пернатое царство. У озера можно покормить лебедей и уток. Фото: facebook.com

ПРОГУЛКИ И ОТКРЫТКИ. Сейчас в зоопарке можно увидеть практически всех животных, кроме маленькой бегемотихи Бигги — ее посетители увидят весной. При нулевой температуре на час выпускают прогуляться по снегу зебр, выходят на часовые прогулки при минус пяти тигры и львы. Им снег в диковинку, и хищники ловят пастями снежинки. Увидеть их на прогулке по вольеру можно с 12:00 до 13:00. А в зимнем вольере посетители могут увидеть слона Хораса. Кстати, до 10 января все желающие могли написать новогодние поздравления для животных Киевского зоопарка и бросить поздравительную открытку в ящик возле центрального входа. Все пожелания будут зачитаны зверям.

Экзотика. Африканские зебры каждый день по часу гуляют по заснеженному манежу. Фото: facebook.com

Замело: доставали авто из сугробов

Метель и морозы усложнили жизнь и горожанам. В основном проблемы возникали на заснеженных городских дорогах. Как рассказали в ГСЧС Киева, только за сутки спасатели вызволили из сугробов девять транспортных средств. "Два грузовика и троллейбус застряли на ул. Телиги, четыре легковушки — в районе Печерского моста, а еще два грузовых авто — на ул. Луговой и Семьи Сосниных", — рассказывают спасатели.

В воскресенье из-за нерасчищенных дорог было заблокировано движение троллейбусов №№17 и 19 по ул. Курской, автобусов №12 по ул. Монтажников и №39 по ул. Лысогорской. Серьезные проблемы для транспорта возникали и в других районах города. Хотя в мэрии уверяют: коммунальные службы в минувшие дни работали в максимальную силу и круглосуточно (выпустили около 600 единиц техники, а сотни людей убирали территории вручную).

Не обошлось и без масштабных аварий. 8 января вблизи села Копылов под Киевом на трассе столкнулись две легковушки, после чего оба авто отбросило в трактор на обочине дороги. А в субботу на Бориспольской трассе столкнулись сразу пять авто.

Таран. Легковушки врезались в снегоуборочный трактор у обочины. Фото: УПД в Киевской области