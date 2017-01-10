Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Люди
Жизнь при морозе: в Киеве гориллу в зоопарке поят чаем и укрывают, а зебр выпускают погулять по снегу http://www.segodnya.ua/img/article/7868/69_main.1484050448.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/69_tn.1484050448.jpg Люди Как столица выживает в сугробах и холоде

Жизнь при морозе: в Киеве гориллу в зоопарке поят чаем и укрывают, а зебр выпускают погулять по снегу

Сегодня, 14:13

Как столица выживает в сугробах и холоде

Рысь прогуливается по заснеженному вольеру
Рысь прогуливается по заснеженному вольеру

Обильный снегопад и мороз в 15—20 градусов парализовали столицу на Рождество. Коммунальщики продолжают откапывать улицы Киева от снега, а "Сегодня" узнала, как спасаются от морозов питомцы столичного зоопарка.

В зоопарке говорят, что сильные холода животные переживают стойко и никто из-за обморожения не пострадал, а волку и рыси такая погодка даже в радость. По словам директора зоопарка Кирилла Трантина, у них работает своя, автономная котельная. "Температуру в вольерах мы выставляем сами. И закрывать дыры клеенкой и фанерой в вольерах, как это было раньше, нет нужды — животным тепло. Еще летом мы поменяли все окна в приматнике, провели освещение. Сейчас там +21—22 тепла. Еще осенью был увеличен рацион питания для животных на 5%. То есть в зиму наши питомцы вошли довольно таки упитанными, не худенькими, а некоторым вообще можно посидеть на диете... Но, учитывая суровую зиму и сильные морозы, жирок им сейчас не помешает", — говорит "Сегодня" директор зоопарка Кирилл Трантин.

15822864_1071449266310526_3457908501762041323_n_1__

Хищники. Тигров и львов выпускают на прогулки даже при минус пяти. Фото: facebook.com

Идет в зоопарке и регулярная борьба со снегом. В первую очередь расчищают дорожки для подвоза кормов животным, а после этого — проходы для посетителей по аллеям. Два трактора работают на территории зоопарка круглосуточно, но снега там очень много.

Утеплили в зверинце даже деревянный домик для символа года — петушка и курочек, который открыли перед праздниками. "Там курочкам тепло. Утеплять кого-то из животных специально в зоопарке не нужно. Раньше, например, требовались теплые одеяла для гориллы Тони (ему уже стукнуло 42 года), но сейчас у него в вольере есть несколько зон с теплым полом, сено для подстилки ему меняем каждые три-четыре дня, а одеяла, которые волонтеры продолжают приносить для Тони, больше нужны ему как игрушки. Перед Новым годом Тони их принесли с десяток. Ему одного хватает на день. Он ими играется, закутывается и разрывает их. В связи с сильными холодами приматы в зоопарке сейчас получают теплый чай из сухофруктов. Тони, например, в день выпивает до трех литров. Ему подают чай в пластиковых бутылках, которые он сам откручивает. Такие напитки нужны животным, чтобы легче переносить стужу", — говорит Трантин.

15826829_1071449156310537_8965244032578050317_n_1__

Пернатое царство. У озера можно покормить лебедей и уток. Фото: facebook.com

ПРОГУЛКИ И ОТКРЫТКИ. Сейчас в зоопарке можно увидеть практически всех животных, кроме маленькой бегемотихи Бигги — ее посетители увидят весной. При нулевой температуре на час выпускают прогуляться по снегу зебр, выходят на часовые прогулки при минус пяти тигры и львы. Им снег в диковинку, и хищники ловят пастями снежинки. Увидеть их на прогулке по вольеру можно с 12:00 до 13:00. А в зимнем вольере посетители могут увидеть слона Хораса. Кстати, до 10 января все желающие могли написать новогодние поздравления для животных Киевского зоопарка и бросить поздравительную открытку в ящик возле центрального входа. Все пожелания будут зачитаны зверям.

15823454_1071449062977213_7917480504026459984_n_1__

Экзотика. Африканские зебры каждый день по часу гуляют по заснеженному манежу. Фото: facebook.com

Замело: доставали авто из сугробов

Метель и морозы усложнили жизнь и горожанам. В основном проблемы возникали на заснеженных городских дорогах. Как рассказали в ГСЧС Киева, только за сутки спасатели вызволили из сугробов девять транспортных средств. "Два грузовика и троллейбус застряли на ул. Телиги, четыре легковушки — в районе Печерского моста, а еще два грузовых авто — на ул. Луговой и Семьи Сосниных", — рассказывают спасатели.

В воскресенье из-за нерасчищенных дорог было заблокировано движение троллейбусов №№17 и 19 по ул. Курской, автобусов №12 по ул. Монтажников и №39 по ул. Лысогорской. Серьезные проблемы для транспорта возникали и в других районах города. Хотя в мэрии уверяют: коммунальные службы в минувшие дни работали в максимальную силу и круглосуточно (выпустили около 600 единиц техники, а сотни людей убирали территории вручную).

Не обошлось и без масштабных аварий. 8 января вблизи села Копылов под Киевом на трассе столкнулись две легковушки, после чего оба авто отбросило в трактор на обочине дороги. А в субботу на Бориспольской трассе столкнулись сразу пять авто.

__1___16

Таран. Легковушки врезались в снегоуборочный трактор у обочины. Фото: УПД в Киевской области
питомцы, снег, Хищники, зоопарк
Авторы:

Наталья Мамчур, Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве неправильно припаркованное элитное авто завалило снегом

Сегодня, 12:33

Porsche стал "жертвой" снегоуборочной техники  

Люди

Парк Славы в Киеве превратился в "санный курорт"

Сегодня, 12:13

Люди активно катаются на всех видах санок  

Люди

Из Киева вывезли две тысячи тонн снега

Сегодня, 12:02

Страна возвращается к нормальной жизни после мощных снегопадов 

Коммуналка

Столичный снег будут плавить

В Киеве собираются плавить снег

Сегодня, 11:27

Белорусские специалисты консультируют "Киевавтодор"  

Украина

Фото: ТАСС

Украина пережила снежный коллапс, к выходным потеплеет

Сегодня, 07:30

Из-за снегопадов в праздничные дни опаздывали поезда, а некоторые рейсы отменяли

Коммуналка

Виталий Кличко. Фото: kievcity.gov.ua

Кличко приказал коммунальщикам за ночь очистить Киев от снега

Вчера, 21:13

Мэр Киева опубликовал видео ночной инспекции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.