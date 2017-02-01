Жизнь пунктов обогрева в Киеве: бездомным дают конфеты с печеньем, а некоторые ищут душ (фото)

Во время очередного резкого похолодания все большему числу горожан пришлось спасаться от холода в пунктах обогрева, которые власти открыли 6 января в каждом районе столицы. Размещены они в помещениях жэков и больниц — палаток в этом году пока не устанавливали.

Фото: А. Яремчук

Пункт обогрева на ул. Соломенской, 33, например, обустроили в диспетчерской жэка. Там нас встретил ключник Василий Кошовой и сразу угостил горячим чаем с печеньем. "За день заходят обогреться два-три человека. В основном это пенсионеры, бездомные и дворники. Угощаем всех чаем и печеньем, беседуем. К чаю у нас есть мед и лимон — хотите? А может, бутерброд с салом? — предлагает Кошовой. — Впрочем, как-то вечером пришел мужчина и вместо чая потребовал... душ. Мы объяснили, что помыться — это не к нам".

Соломенская. К горячему чаю предлагают мед, лимон и душевную беседу. Фото: А. Яремчук

Согревшись, отправляемся в дополнительный пункт обогрева на ул. Соломенскую, 17. Это территория больницы №4. На месте никакого указателя. Выясняется, что пункт обогрева закрыли. "Те, кто приходил греться, распивали тут алкоголь, буянили. Нам сказали, что пункт откроют, если на улице будет минус 20", — пояснили сотрудники.

Дальше мы наведались на ул. Волынскую, 2. В холле админздания установлен столик, на нем — чай, печенье и варенье. "Ежедневно сюда приходят три-четыре человека. Люди разные. Бывает, и молодежь озябшая заходит. Ставлю им чайник, а они уже сами угощаются", — пояснил нам дежурный.

Волынская. Можно согреться и попробовать домашнее варенье. Фото: А. Яремчук

В пункте обогрева на ул. Жмеринской, 22-а, угощают конфетами и бутербродами. "Работаем круглосуточно. Бывает, привозят бездомных среди ночи, которые замерзают, сидя на остановке. Мы их отпаиваем чаем. Тем, у кого нет одежды, даем куртку, штаны или пальто", — рассказывает дежурная Лидия Иванченко.

Жмеринская. В круглосуточном пункте обогрева дают конфеты, печенье и теплую одежду. Фото: А. Яремчук

ВЛАСТИ. "В Киеве работает 30 пунктов обогрева, десять из них — в круглосуточном режиме. Каждый день туда обращаются около 50 человек. А всего с начала их работы обратилось больше 1,5 тыс. человек", — рассказал "Сегодня" начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.





