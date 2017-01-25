Жизнь в разных районах Киева: за что ценят спальные районы, и почему выбирают центр (инфографика)

Киевляне оценили уровень жизни в разных районах столицы. По результатам опроса (проголосовало 4,5 тыс. жителей), проведенного за неделю сервисом бесплатных объявлений OLX, горожане определили, где в Киеве самые чистые улицы, где безопасно гулять по вечерам, есть развлечения и хорошая транспортная инфраструктура и где дешевле всего можно купить продукты. Правда, ни один район так и не набрал самой высокой отметки — семь баллов (см. инфографику).

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ. Как показал опрос, свои плюсы и минусы оказались в каждом районе, в том числе и в центре города. Жители Дарницы жалуются на вонь от мусорозавода и станции аэрации, а Оболони — на разбитые бутылки, особенно на детских площадках, но при этом лидируют в дешевых продуктах, хорошей транспортной инфраструктуре, доступности к паркам, озерам и набережным. Элитный Печерск занимает последнее место по стоимости жизни из-за дорогих продмагов и высоких цен на аренду жилья, но первое место по чистоте улиц, добропорядочным соседям и низкому уровню преступности. Деснянский, Днепровский и Святошинский район киевляне называют самыми криминогенными, но ценят за большое количество мест, где можно провести досуг.

МНЕНИЯ. "Много наливаек и бездомных, которые летом буквально живут в кустах, а зимой под этими наливайками", — говорит жительница Днепровского района Татьяна Третюх. "Плохое отопление в квартире и заброшенные промобъекты на районе — это минусы, и жителям не хватет чувства юмора", — рассказыват житель Подола Иван Вирун. "Прожить в центре даже на зарплату в 9 тысяч гривен — нереально. Цены в маркетах завышены в два раза. К примеру, кило куриных крылышек более 40 гривен, в то время как на Троещине около 30!" — говорит жительница Печерска Елена Тригуб.

НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ. "Спальные районы нужно кардинально менять: повысить уровень безопасности, создавать рабочие места, открывать высшие учебные заведения, строить современные торговые заведения, со временем избавиться от однотипных домов", — говорит Александр Вовченко, президент Института реформ и развития Киева, и добавляет, что и центр города становится менее привлекательным для жизни. На это влияют высокая стоимость жилья и цен на продовольственные товары, шумные улицы и загазованность, много жилья в старых домах просто сдается в аренду под офисы. Поэтому жизнь в центре прерогатива прежде всего для иностранцев.