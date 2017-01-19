Замерзшие и счастливые: как в Киеве в прорубь окунались (фото,видео)
|Сегодня, 11:38
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Уже с раннего утра киевляне ныряют в ледяную воду
Сегодня, 19-го января, большинство христиан празднует Крещение Господне. С раннего утра киевляне окунаются в ледяную прорубь и активно делятся крещенскими фотографиями в соцсетях. Главные городские мероприятия по случаю Крещения по традиции проходят в Гидропарке возле часовни Крещения Господнего, где сегодня в 14:00 воду освятит предстоятель УПЦ КП Филарет.
Как вообщают в Центральной геофизической обсерватории, в этом году День Крещения Господнего в Киеве будет проходить при погодных условия, соответсвующих климатической норме. В свою очередь в КП "Плесо" советуют окунаться на Крещение только в специально подготовленных местах, где будут дежурить медики и спасатели.
Считается, что вода, набранная сегодня до полудня, обладает целебными свойствами. Освященную сегодня в храме воду принято хранить дома. Ее используют для благословения жилища и духовного исцеления.
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