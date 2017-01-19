Замерзшие и счастливые: как в Киеве в прорубь окунались (фото,видео)

Уже с раннего утра киевляне ныряют в ледяную воду

Сегодня, 19-го января, большинство христиан празднует Крещение Господне. С раннего утра киевляне окунаются в ледяную прорубь и активно делятся крещенскими фотографиями в соцсетях. Главные городские мероприятия по случаю Крещения по традиции проходят в Гидропарке возле часовни Крещения Господнего, где сегодня в 14:00 воду освятит предстоятель УПЦ КП Филарет.

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Как вообщают в Центральной геофизической обсерватории, в этом году День Крещения Господнего в Киеве будет проходить при погодных условия, соответсвующих климатической норме. В свою очередь в КП "Плесо" советуют окунаться на Крещение только в специально подготовленных местах, где будут дежурить медики и спасатели.

Фото опубликовано @p.khmara777 Янв 19 2017 в 12:41 PST

Фото опубликовано Volodymyr Savchenko (@vsavchenko_ukr) Янв 19 2017 в 12:45 PST

Фото опубликовано Sonia Kovalova (@s_kova.lova) Янв 19 2017 в 12:25 PST

Фото опубликовано plehanovdenniz (@plehanov_d) Янв 18 2017 в 11:48 PST

Фото опубликовано Ruslana Kuchynska (@ruslana_kuchynska) Янв 19 2017 в 12:42 PST

Видео опубликовано Grosheleva_Alina (@grosheleva) Янв 19 2017 в 12:36 PST

Считается, что вода, набранная сегодня до полудня, обладает целебными свойствами. Освященную сегодня в храме воду принято хранить дома. Ее используют для благословения жилища и духовного исцеления.

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