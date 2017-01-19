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Замерзшие и счастливые: как в Киеве в прорубь окунались (фото,видео)

Сегодня, 11:38  Версия для печати  Отправить другу
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Замерзшие и счастливые: как в Киеве в прорубь окунались (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/1_main.1484818766.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/1_tn.1484818766.jpg Фото и видео Уже с раннего утра киевляне ныряют в ледяную воду

Уже с раннего утра киевляне ныряют в ледяную воду

Сегодня, 19-го января, большинство христиан празднует Крещение Господне. С раннего утра киевляне окунаются в ледяную прорубь и активно делятся крещенскими фотографиями в соцсетях. Главные городские мероприятия по случаю Крещения по традиции проходят в Гидропарке возле часовни Крещения Господнего, где сегодня в 14:00 воду освятит предстоятель УПЦ КП Филарет.

Как вообщают в Центральной геофизической обсерватории, в этом году День Крещения Господнего в Киеве будет проходить при погодных условия, соответсвующих климатической норме. В свою очередь в КП "Плесо" советуют окунаться на Крещение только в специально подготовленных местах, где будут дежурить медики и спасатели.

Считается, что вода, набранная сегодня до полудня, обладает целебными свойствами. Освященную сегодня в храме воду принято хранить дома. Ее используют для благословения жилища и духовного исцеления.

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Источник: "Сегодня"
Автор: Антон Комаров
Тэги: фото, видео, Крещение, прорубь, филарет, киевляне, мероприятия, традиции, предстоятель

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Фото
Фото: Антон Комаров, Сегодня.ua
Сегодня, 11:38
Замерзшие и счастливые: как в Киеве в прорубь окунались (фото,видео)
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