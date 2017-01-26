Чем интересуются киевляне: перекрытие дорог, изменения в движении метро и ЧП

Сегодня, 07:15

Сервис "Информирование киевлян" был запущен почти год назад

 

Киевляне могут получать информацию по смс. Фото: rostov.press
Киевляне могут получать информацию по смс. Фото: rostov.press

В столичной горадминистрации подвели итоги работы сервиса "Информирование киевлян", который был запущен почти год назад.

Напомним, посредством него все желающие могут по смс или на электронную почту получать оперативную информацию о дорожных работах, изменениях в режиме работы транспорта, срочном поиске доноров крови, отключении коммунальных услуг и другие данные — горожанин может выбрать, что его интересует.

Как рассказал вчера глава аппарата КГГА Владимир Бондаренко, на получение сообщений по почте за все время работы сервиса уже подписались 12 096 пользователей, а сообщения на мобильные получают 14 306 человек.

"Больше всего в 2016 году киевлянам было отправлено сообщений о перекрытии дорог — 863 296, изменениях в движении метро — 199 800 и о чрезвычайных ситуациях — 6924", — рассказал Бондаренко. Зарегистрироваться и подписаться на получение рассылки можно на сайтах КГГА и 1551.
кгга, бондаренко, смс, киевляне, мобильные, электронная почта, информирование
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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