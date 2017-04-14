Декларация мэра Бучи: Федорук продал элитную машину за 140 тысяч гривен, а у его жены – целое состояние

Из электронной декларации мэра Бучи экс-регионала Анатолия Федорука за 2016 год исчез Mercedes-Bens GL-500 2013 года выпуска. Федорук отметил, что автомобиль продал и указал соответствующий факт в разделе сделки, пишет "Громада Приірпіння".

Сумма, в которую чиновник оценил свое почти новое авто – 140 тысяч гривен (чуть более 5 тысяч долларов США).

Рыночная стоимость такой машины составляет почти 2,5 миллиона гривен (почти 96 тысяч долларов). Напомним, приобрел автомобиль Федорук в салоне в 2013 году.

Однако, несмотря на факт продажи автомобиля в декларации, Федорук, по словам бучанцев, продолжает ездить на работу на этой же машине, правда, с другими номерами. "Я видел его на Мерседесе где-то неделю назад. Машина та же, что и была, только номера другие. Были АИ 0101 ВМ, а стали АА 7607 МО. Ставит он на том же месте, что и раньше ", – рассказывает бучанец Александр.

Из транспортных средств Федорук показал в декларации только одну машину – LEXUS RX 350 2010 года выпуска. При этом, 7 апреля было заявлено, что ее украли в Буче у аптеки.

Отметим, что в декларации за 2016 год в собственности мэра Бучи нет имущества – только денежные активы. Он задекларировал лишь 133 546 гривен заработной платы и наличные – 150 евро, почти 6 тысяч долларов и 30 тысяч гривен.

Зато его жена Людмила Федорук, которая до недавнего времени считалась в учредителях строительной компании "Будрегионинвест", имеет немалое состояние. Женщина владеет тремя земельными участками в Буче, общей площадью более полгектара. Два из них Людмила Федорук, по данным электронной декларации, приобрела в собственность в 2015 году.

Площадь этих земельных участков совпадает с площадью участков, выделенных Бучанского советом отцу Людмилы Федорук Ивану Кулику в 2004 году.

Именно по этому адресу находится дом городского головы Федорука.

К слову, в декларации он до сих пор значится как объект незавершенного строительства, находящегося в собственности жены мэра.

Также в собственности Людмилы Федорук – квартира в Киеве площадью 134,10 квадратных метров, приобретенная в 2013 году, гараж – 19,3 кв.м (2015) и группа помещений аптеки – 80,1 кв. м.

Кроме этого, в декларации указано, что жена мэра владеет другим недвижимым имуществом – 32 объекта, приобретенных в собственность в период с 2011 по 2013 год, общая площадь которых составляет еще более 1,5 тысячи квадратных метров.

От занятия предпринимательской деятельностью Людмила Федорук получила 628,3 тысячи гривен. На банковских счетах бизнесвумен держит 60,6 тысяч гривен.

Дочь Федорука Анастасия с 2015 года владеет квартирой в Буче, площадью 88,1 кв. м.