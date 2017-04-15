Достройку Подольско-Воскресенского моста немцы оценили в 350 миллионов евро – Кличко

Сегодня, 22:32

По словам мэра, результаты исследования показали, что Подольско-Воскресенский мост находится в хорошем состоянии


Экспертиза, проведенная немецкими специалистами, показала, что Подольско-Воскресенский мост находится в неплохом состоянии, а стоимость достройки составит 350 млн евро. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев", сообщает пресс-служба мэра.

"Это был первый визит министра транспортной инфраструктуры Германии Александра Добриндта в Киев. Он осмотрел мост и передал результаты экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона. Напомню, что немцы ранее выделили 200 тыс. евро для проведения этой экспертизы", – сказал Кличко.

По его словам, результаты исследования показали, что Подольско-Воскресенский мост находится в хорошем состоянии, а приблизительная стоимость завершения работ составляет 350 млн евро. В течение следующих нескольких месяцев при содействии немецкой стороны состоятся встречи с потенциальными инвесторами. "Мы будем делать все, чтобы привлечь деньги для достройки моста. Если сейчас мы не будем инвестировать, сумма может увеличиться. Поэтому мы будем привлекать деньги инвесторов, чтобы в мою каденцию запустить мост", – подчеркнул мэр.

Городской голова подчеркнул, что сотрудничество с Германией не ограничивается лишь проектом завершения строительства Подольско-Воскресенского моста.

"Нам есть чему учиться. Понимая, что инфраструктура Германии очень развита, мы приглашаем их специалистов, выступающих консультантами. Например, с SAP мы воплотили "Открытый бюджет". Направлений сотрудничества очень много. Я уверен, что мы будем и в дальнейшем использовать связи и получать поддержку в будущем", – отметил Виталий Кличко.
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