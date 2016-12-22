Евровидение-2017 в Киеве: готовят необычную символику и туркарты

Столица продолжает готовиться к проведению международного песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае следующего года. На днях НТКУ, вещатель-организатор Евровидения, начала отбор волонтеров для работы во время конкурса. Как заверяют в НТКУ, стать волонтером может каждый желающий, кому исполнилось 18 лет. Основные требования — хорошее владение английским или другими иностранными языками и активная жизненная позиция.

АНКЕТЫ. По словам Виктории Романовой, исполнительного продюсера Евровидения-2017, будет отобрано 750 волонтеров, которые помогут иностранцам чувствовать себя комфортно в Киеве. "За первые три дня мы получили 2900 анкет. И их количество постоянно растет. Например, самому старшему кандидату — 64 года, он по специальности дизайнер, родом из Великобритании. Свои анкеты подали также жители США, Латвии, Испании, Португалии, Австрии, Польши, Израиля. Их ждет отбор, состоящий из собеседования и тестирования на знание английского. Выбранных волонтеров также ждут специальные тренинги", — говорит "Сегодня" Романова.

Чтобы стать волонтером необходимо до 17 февраля заполнить анкету (размещена на сайте КГГА) в которой указать свои личные данные, уровень знания английского и рассказать о себе. Работать волонтеры будут с артистами, СМИ, иностранными делегациями, в фан­-зонах.

ЦЕНТРЫ И КАРТЫ. Ожидает много новшеств и туристов, которые приедут в Киев. По словам Антона Тараненко, начальника управления туризма КГГА, в этом году откроются туристические информцентры в аэропортах "Киев" (Жуляны) и "Борисполь". Там каждый турист сможет получить всю информацию о Киеве: как добраться до отеля, каким видом транспорта воспользоваться, чем заняться в городе, как выбрать и заказать понравившуюся экскурсию.

"Работники центров порекомендуют все туристические продукты столицы: от экскурсий в музеи до посещения Межигорья и Чернобыля", — говорит Тараненко. Также ожидается, что в этих центрах могут распространятся travelcard — дисконтные карты для туристов. "Проект будет реализован в следующем году. Владельцы таких карт смогут пользоваться столичным метро (будет включено несколько поездок), а также скидками в музеи, фестивали, поездки на экскурсионном автобусе. Цена карты будет зависеть от ее наполнения, ориентировочно будет стартовать с $15", — поясняет Тараненко.

С начала года начнут обновлять и турнавигацию столицы (указатели, пилоны) и устанавливать арт-объекты, посвященные конкурсу. Планируется разместить на въездах в столицу символику Евровидения. "Так же мы запустили рекламную кампанию — "Киев — город, принимающий Евровидение" — спецжурналы с информацией о городе уже раздают на бортах ведущих авиакомпаний выполняющих рейсы в Киев", — поясняет Тараненко.

ЛОГОТИП. В НТКУ обещают поразить всех запоминающимися логотипом, слоганом и темой конкурса, правда, презентуют их только в январе следующего года. "Мы выбрали неординарную идею, связанную с национальными традициями Украины", — говорит Романова.

Что же касается места, где пройдет официальная церемония открытия конкурса, то сейчас рассматривается несколько вариантов. "Пока еще работаем над идеей, бюджетом. Такая же ситуация с размещением фан-зон и благоустройством территорий", — поясняет исполнительный продюсер конкурса. Презентуют в следующем году и окончательный дизайн сцены в МВЦ на Броварском проспекте. Количество зрительских мест будет зависеть от расстановки трибун, точная схема которых еще разрабатывается.