Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Евровидение-2017 в Киеве: готовят необычную символику и туркарты http://www.segodnya.ua/img/article/7818/96_main.1482397508.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/96_tn.1482397508.jpg Власть Для конкурса уже ищут волонтеров и рекламируют Киев

Евровидение-2017 в Киеве: готовят необычную символику и туркарты

Сегодня, 10:59

Для конкурса уже ищут волонтеров и рекламируют Киев

Символика. К конкурсу в Киеве установят необычные арт-обьекты и обновят туристическую навигацию
Символика. К конкурсу в Киеве установят необычные арт-обьекты и обновят туристическую навигацию

Столица продолжает готовиться к проведению международного песенного конкурса Евровидение-2017, который пройдет в Киеве в мае следующего года. На днях НТКУ, вещатель-организатор Евровидения, начала отбор волонтеров для работы во время конкурса. Как заверяют в НТКУ, стать волонтером может каждый желающий, кому исполнилось 18 лет. Основные требования — хорошее владение английским или другими иностранными языками и активная жизненная позиция.

АНКЕТЫ. По словам Виктории Романовой, исполнительного продюсера Евровидения-2017, будет отобрано 750 волонтеров, которые помогут иностранцам чувствовать себя комфортно в Киеве. "За первые три дня мы получили 2900 анкет. И их количество постоянно растет. Например, самому старшему кандидату — 64 года, он по специальности дизайнер, родом из Великобритании. Свои анкеты подали также жители США, Латвии, Испании, Португалии, Австрии, Польши, Израиля. Их ждет отбор, состоящий из собеседования и тестирования на знание английского. Выбранных волонтеров также ждут специальные тренинги", — говорит "Сегодня" Романова.

Чтобы стать волонтером необходимо до 17 февраля заполнить анкету (размещена на сайте КГГА) в которой указать свои личные данные, уровень знания английского и рассказать о себе. Работать волонтеры будут с артистами, СМИ, иностранными делегациями, в фан­-зонах.

ЦЕНТРЫ И КАРТЫ. Ожидает много новшеств и туристов, которые приедут в Киев. По словам Антона Тараненко, начальника управления туризма КГГА, в этом году откроются туристические информцентры в аэропортах "Киев" (Жуляны) и "Борисполь". Там каждый турист сможет получить всю информацию о Киеве: как добраться до отеля, каким видом транспорта воспользоваться, чем заняться в городе, как выбрать и заказать понравившуюся экскурсию.

"Работники центров порекомендуют все туристические продукты столицы: от экскурсий в музеи до посещения Межигорья и Чернобыля", — говорит Тараненко. Также ожидается, что в этих центрах могут распространятся travelcard — дисконтные карты для туристов. "Проект будет реализован в следующем году. Владельцы таких карт смогут пользоваться столичным метро (будет включено несколько поездок), а также скидками в музеи, фестивали, поездки на экскурсионном автобусе. Цена карты будет зависеть от ее наполнения, ориентировочно будет стартовать с $15", — поясняет Тараненко.

С начала года начнут обновлять и турнавигацию столицы (указатели, пилоны) и устанавливать арт-объекты, посвященные конкурсу. Планируется разместить на въездах в столицу символику Евровидения. "Так же мы запустили рекламную кампанию — "Киев — город, принимающий Евровидение" — спецжурналы с информацией о городе уже раздают на бортах ведущих авиакомпаний выполняющих рейсы в Киев", — поясняет Тараненко.

ЛОГОТИП. В НТКУ обещают поразить всех запоминающимися логотипом, слоганом и темой конкурса, правда, презентуют их только в январе следующего года. "Мы выбрали неординарную идею, связанную с национальными традициями Украины", — говорит Романова.

Что же касается места, где пройдет официальная церемония открытия конкурса, то сейчас рассматривается несколько вариантов. "Пока еще работаем над идеей, бюджетом. Такая же ситуация с размещением фан-зон и благоустройством территорий", — поясняет исполнительный продюсер конкурса. Презентуют в следующем году и окончательный дизайн сцены в МВЦ на Броварском проспекте. Количество зрительских мест будет зависеть от расстановки трибун, точная схема которых еще разрабатывается.
кгга, турист, музеи, логотип, НТКУ, требования, поездки, Евровидение-2017
Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Законы

Перт Порошенко подписал закон для "Евровидения-2017". Фото: president.gov.ua

Порошенко подписал закон о "Евровидении-2017"

7 Декабря, 19:08

Подписанный президентом закон регулирует процедуру закупки товаров и услуг для проведения песенного конкурса

Общество

"Черные списки" останутся в силе и во время "Евровидения". Фото: facebook.com/1tvua

Украина не снимет санкции с российских артистов на время "Евровидения" - Кириленко

12 Декабря, 08:26

Вице-премьер рассказал об информационных "утках", которые запустили в европейские СМИ

Власть

Владимир Гройсман. Фото: Facebook

Гройсман ответил на слухи о переносе "Евровидения" в другой город

5 Декабря, 09:51

Премьер назвал это пропагандистской "уткой" и очередной попыткой дискредитации Украины

Шоу-бизнес

Российский певец приедет на "Евровидение - 2017" в Киев

1 Ноября, 19:49

Данную информацию подтвердили в оргкомитете международного музыкального конкурса

Власть

Киев озаботился финансированием "Евровидения"

Власти Киева нашли 200 млн гривен на "Евровидение"

27 Октября, 13:55

Деньги планируют выделять частями

Украина

Киев примет "Евровидение-2017", Кабмин разработал план подготовки. Фото: соцсети

Кабмин разработал план подготовки к "Евровидению-2017"

11 Октября, 19:09

В правительственном документе предусмотрена подготовка места проведения конкурса и рекламная кампания

Власть

На территории Софии часто проходят официальные приемы

В Киеве назвали место открытия Евровидения-2017

22 Сентября, 12:51

Церемония открытия пройдет в центре столицы

Власть

Фото: eurovision.tv

Как готовятся к Евровидению-2017 в Киеве: на Броварском проспекте уберут киоски, отремонтируют скверы и развязки

19 Сентября, 07:33

До конца сентября будет сформирован оргкомитет по проведению конкурса 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.