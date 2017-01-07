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Где в Киеве можно спастись от мороза: адреса пунктов обогрева http://www.segodnya.ua/img/article/7861/72_main.1483787508.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/72_tn.1483787508.jpg Власть Это помещения ЖЭКов, территориальных центров социального обслуживания и больниц

Где в Киеве можно спастись от мороза: адреса пунктов обогрева

Сегодня, 13:10

Это помещения ЖЭКов, территориальных центров социального обслуживания и больниц

В пункте обогрева можно выпить чаю или кофе
В пункте обогрева можно выпить чаю или кофе. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве развернули работу 30 пунктов обогрева, из которых 11 работают в круглосуточном режиме. К этой работе столичные спасатели привлекли специалистов Общества Красного Креста. При необходимости количество таких пунктов будет увеличено до 50. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, пункты обогрева действуют во всех районах столицы.

"В основном, это помещения ЖЭКов, территориальных центров социального обслуживания, учреждений здравоохранения и тому подобное. Мы отошли от практики развертывания палаток, поскольку это опасно (из-за возможности возникновения пожаров) и не совсем удобно. Люди могут согреться, выпить чаю или кофе. В каждом пункте есть аптечка. Если будет необходимо, мы увеличим количество таких помещений для обогрева на 20 единиц", – сказал Пантелеев.

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Источник:

"Сегодня"

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