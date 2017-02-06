Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии, я прошу водителей не выезжать в город на личном автотранспорте, – Кличко (видео)

Пока продолжаются интенсивные осадки, полностью очистить улицы от снега будет сложно. Именно поэтому я призываю водителей не выезжать в город без необходимости. Об этом в видеообращении, опубликованном в социальной сети Фейсбук, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Столица снова охвачена большим снегопадом. Следующие два дня синоптики тоже обещают снег. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Вся спецтехника – на улицах города. Но, пока не прекратились интенсивные осадки, полностью расчистить улицы слишком сложно ", – отметил мэр.

Виталий Кличко призвал киевлян-водителей, особенно владельцев малогабаритных автомобилей, не выезжать в город без необходимости. "Это прежде всего – ваша безопасность и безопасность других людей на дороге. Отдайте предпочтение коммунальному общественному транспорту. А те, кто все-таки уехал в город, паркуйте авто только в разрешенных местах, не оставляйте на обочинах дорог. Иначе снегоуборочная техника не сможет должным образом расчистить улицы ", – отметил городской голова.

Он добавил, что обратился в полицию с тем, чтобы эвакуировали все авто, которые мешают уборке и безопасному передвижению другого транспорта. Кроме того, столичная власть обратилась к Национальной гвардии и полиции, чтобы те дежурили на дорогах и помогали водителям там, где возникают экстренные ситуации и большие пробки.

"Я обращаюсь также к пешеходам: будьте осторожны и осмотрительны, переходите дорогу только в установленных местах. Всех киевлян призываю: если в результате стихии у вас случилась экстренная ситуация, обращайтесь в службу КГГА – по телефону 1551, по телефонам полиции, службы по чрезвычайным ситуациям. Будьте внимательными и благоразумными. Городская власть делает все, чтобы минимизировать последствия стихии ", – сказал Кличко.