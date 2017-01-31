Идеи для Киева: жители города поддержали 62 проекта, которые изменят столицу (инфографика)

Сегодня, 11:03

Больше всего поддержали развитие образования и спорта, а всего на инициативы потратят 50 миллионов гривен

В Киеве будут внедрять 62 идеи от горожан. Фото: trinixy.ru
В Киеве будут внедрять 62 идеи от горожан. Фото: trinixy.ru

Киевляне выбрали самые нужные, по их мнению, городские проекты, которые должны реализовать в столице в этом году. 50 миллионов бюджетных гривен поделят между собой 62 проекта, вышедшие в лидеры по количеству набранных голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ. Около двух месяцев горожане подавали свои идеи, касающиеся развития самых важных сфер городской жизни, затем месяц длилось голосование. Больше всего жители поддерживали идеи в образовании (28 020 голосов) и спорте (22 260 голосов), меньше всего — информационные технологии (1267) и энергосбережение (2717). Каждый киевлянин мог поддержать сразу пять проектов.

Самой востребованной (1946 голосов) стала инициатива об открытии лаборатории Lampa в Политехническом институте, где каждый сможет изучать современную электронику, разрабатывать и изобретать. А вот проект мобильной игротеки-караоке получил всего два голоса. "С учетом средств, которые планируется направить на реализацию общественных проектов в этом году (50 млн грн), победителями стали 62 проекта", — рассказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис и добавил, что в лидерах — проекты, связанные с образованием (18), спортом (13), коммунальным хозяйством (8) и окружающей средой (8).

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"НИКТО НЕ ВЛИЯЛ". Однако не все горожане согласны с таким распределением победителей. "Выиграли сразу четыре проекта, связанные с КПИ. Все студенты проголосовали за зачеты?" — возмущается киевлянин Константин Прохоров.

"Университет подчиняется Минобразованию, а не мэрии. Эти проекты будут реализовываться или их дисквалифицируют?" — пишет Сергей Пасюта. "Проекты по освещению — вообще бред. Зачем нам тогда профильное КП, которое должно заниматься такими проблемами", — возмущается горожанка Влада Труш.

Горвласти заверяют, что никого дисквалифицировать не будут. "Киевляне голосовали за то, что им больше всего нравится, никто на их выбор не влиял", — ответили нам в КГГА. Что касается реализации проектов, то воплощать их в жизнь могут начать в ближайшее время. "Реализация всех проектов будет проходит под контролем общественности. Все должно быть максимально прозрачно, чтобы люди видели, на что идет каждая копейка. К примеру, если это ремонтные работы, то закупка всех материалов должна происходить только через сайт публичных закупок", — поясняют в КГГА.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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