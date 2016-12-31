Итоги года в Киеве: что изменилось в столице за 2016 год

В столицу привезли новые польские трамваи, маршрутки подорожали, а спиртное теперь нельзя купить ночью

В течение 2016 года произошло много важных для киевлян событий. Давайте вспомним основные из них.

Подорожание маршруток

В середине декабря киевляне испытали настоящий "транспортный удар": в столичных маршрутках подорожал проезд – в некоторых до 7 и 8 гривен. Перевозчики обещают улучшить сервис и покупать новые автобусы.

Правда, несколько дней спустя маршрутка №180, которая курсирует с Виноградаря на Троещину, подешевела. Вначале в ней повысился тариф до рекордных 8 гривен, а сейчас за проезд уже берут 7 грн.

Транспортные новинки

С 15 ноября в Киеве продлили троллейбусный маршрут №30 "ул. Милославская – ул. Кадетский гай".

Движение троллейбусов маршрута №30 организуется по трассе "ул. Милославская – просп. Владимира Маяковского – просп. Генерала Ватутина – Московский мост – ул. Степана Бандеры – ул. Елены Телиги – ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана – Чоколовский бульв. – просп. Воздухофлотский – ул. Народного ополчения – ул. Федора Эрнста – ул. Кадетский гай". Длина маршрута составляет 23 км со временем проезда между конечными пунктами – 78 мин. и интервалом движения в часы пик – 5-6 мин., в другое время – 12-15 мин.

В ноябре в Киев прибыл новый польский трамвай PESA. Он будет работать на линии скоростного трамвая на Борщаговке.

Фото: kievcity.gov.ua

Как рассказали "Сегодня" в КП "Киевпастранс", это уже второй новый трамвай этого производителя, который получил Киев. Кстати, стоимость одного трамвая PESA – 1 миллион 150 тысяч евро. "Всего по контракту мы получим 10 трамваев PESA. По контракту с Electron мы получим тоже 10 трамваев, но пока ждем всего один в декабре, и один такой трамвай уже работает на линии", – сообщили нам в КП "Киевпастранс".

"Кроме того, по контракту с ЕБРР мы в этом году должны получить 21 длинный троллейбус, получили 10. Вчера прибыл один новый троллейбус, и мы ожидаем еще один. До нового года получим 9 троллейбусов. На этом контракт с ЕБРР закончится. Мы выбрали весь подвижной состав", – говорит гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.

Осенью этого года были проведены тендеры "Киевпастранса" на покупку 100 автобусов марки "МАЗ" – короткие и длинные. "До конца года планируем получить около 50 автобусов. Также по тендеру мы можем получить 40 троллейбусов "Богдан". Всего на это нам выделено более 720 миллионов гривен", – говорит Левченко.

В декабре в Киеве наконец-то открыли новый автовокзал "Теремки" (Кольцевая дорога, 1-л), который обещали открыть еще три года назад. Объект небольшой по размерам, но оснащен современными технологиями. Он может обслуживать 450 рейсов в день, а в перспективе — 800.

Новый автовокзал. Фото: А.Бойко

На первом этаже автовокзала работают шесть касс, установлены информтабло, оборудованы камера хранения, медпункт. Всего тут трудятся 200 человек. На втором этаже — комната матери и ребенка. Правда, поместятся в ней не более 10 деток. Есть комнаты отдыха для водителей. Для пассажиров — небольшой зал ожидания и хостел, где в одной комнате могут переночевать 6 человек.

На автовокзале есть станция техобслуживания и мойка для автобусов.

Киевляне по-разному отреагировали на открытие. "Автовокзал появился не в очень удобном месте. С Кольцевой очень трудно добраться в центр города", — считает Игорь Смилянский. Впрочем, от автостанции до станции метро "Теремки" будет курсировать автобус с 6:00 до полуночи. До февраля он будет ездить с интервалом 30 минут, а после — каждые 15 минут. Для пассажиров автостанции — проезд бесплатный.

В столице хотят реализовать проект по созданию скоростной выделенной полосы для общественного транспорта, которая будет отделена барьером. Ее планируют построить от Троещины через Московский мост, ул. Елены Телиги до Севастопольской площади, сообщает КГГА.

"Общественный транспорт будет двигаться по этой выделенной полосе, на которую больше никто заехать не сможет. Это означает, что автобусы и троллейбусы не будут стоять в пробках ", – рассказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Пропускная способность этой линии будет составлять 140 тысяч пассажиров в день.

В столице в 2017 году горвласти планируют выделить средства на строительство метро на Виноградарь и Новобеличи, закупить несколько подвижных составов для наземного транспорта, а также обновить дороги. Согласно утвержденной программе социально-экономического развития Киева на 2017 год, на транспортную отрасль предусмотрено 2565,6 млн грн.

Сухой закон

22 сентября Киеврада, вслед за МАФами, запретила торговлю спиртным во всех магазинах с 23:00 до 10:00. Ограничение направлено на то, чтобы на улицах столицы стало больше порядка и меньше преступлений. Ведь по статистике, чаще всего в неприятные истории попадают люди, которые находятся в состоянии алкоопьянения.

С 12 октября это решение Киеврады вступило в силу. Ограничения не коснулись только развлекательных заведений.

Фото: Г.Салай

В мэрии отмечают: ожидали серьезного сопротивления. Но хотя решение с юридической точки зрения носило рекомендательный характер, крупные сети пошли навстречу и стали его выполнять.

Киевляне говорят, что придерживаются запрета и многие маленькие магазинчики, но есть и исключения. "На Оболони заходила ночью в магазинчик, расположенный в жилом доме. Мне без проблем продали вино, причем на бутылке не было акциза", — говорит киевлянка Мария.

Между тем 3 декабря вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому повышается размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

"Жгучей" будет розничная цена для гурманов, которые предпочитают виски, ром и джин. Любителям водки придется выложить за бутылку не менее 70 гривен. Столько будет стоить и самое дешевое шампанское", – сообщили в Государственной фискальной службе.

20 декабря Административная коллегия Киевского областного территориального отделения АМКУ признала незаконным решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в ночное время.

Админколлегия Киевского областного территориального отделения признала действия Киеврады по принятию решения №19/1024 от 22 сентября 2016 года "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков в стационарных объектах торговли на территории Киева с 23:00 до 10:00" нарушением закона "О защите экономической конкуренции" и обязала Киевраду в месячный срок отменить указанное решение.

Киеврада имеет право обжаловать данное решение в течение двух месяцев.

Снос МАФов

В течение года в столице активно шла борьба с незаконными киосками. Их массово сносили в разных районах Киева, чаще всего – по ночам. Такая участь постигла ларьки у станций метро "Политехнический институт", "Лесная" и "Оболонь", на Троещине, на Святошино, на рынке "Юность" и в Гидропарке.

Фото: vk.com/troyeshchyna_array