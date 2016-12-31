Итоги года в Киеве: снос исторических домов и памятников

В течение 2016 года в Киеве разрушили множество старинных домов и некоторые памятники. Давайте вспомним о самых нашумевших случаях.

Памятник чекистам

В мае возле станции метро "Лыбедская" снесли памятник чекистам. Ранее его планировалось демонтировать и передать в музей.

Фото: Женя Моляр

Активисты пытались снести памятник еще в конце апреля. Несколько кусков от монумента тогда удалось отбить. Городские чиновники говорили тогда, что снос многотонного монумента пока невозможен. "Мы вчера выезжали на место, чтобы оценить масштабы работ по сносу памятника чекистам на Лыбидской площади. Пока такой демонтаж невозможен. Вес памятника около 70 тонн. У нас пока нет необходимой техники для демонтажа и перевозки такого большого монумента. Будем решать как это сделать и куда вывозить монумент", – рассказал "Сегодня" директор департамента благоустройства и сохранения природной среды КГГА Андрей Фищук.

Столетний дом

В мае на ул. Дмитриевской, 60/19, для постройки жилой 9-этажки начали демонтировать столетний дом.

Местные активисты вызвали полицию, которая приняла заявление и потребовала разрешительные документы у застройщика. Демонтаж был остановлен, ведется следствие.

Скандал вокруг памятника Щорсу

Летом в столице возник скандал вокруг памятника Николаю Щорсу.

В добровольческом движении ОУН хотели самовольно снести памятник офицеру военного времени Русской императорской армии, члену Компартии Николаю Щорсу. Снос был запланирован на день рождения Романа Шухевича — 30 июня, вечером.

"Добровольческое движение ОУН отметит этот день прямым нациозащитным действием. Мы демонтируем памятник большевику Николаю Щорсу... Власть не спешит демонтировать этого идола, поэтому это сделают общественные активисты. И нам нужна поддержка, чтобы восстановить историческую справедливость", — поясняют в добровольческом движении ОУН.

30 июня у постамента собрались несколько сотен силовиков – патрульная полиция и Нацгвардия, которые охраняли памятник от незаконного сноса. Также там дежурили взрывотехники и "скорая".

Силовики договорились с активистами перенести силовой снос памятника, назначенный на 30 июня.

Активисты, которые называют себя добровольцами батальона ОУН, заявили, что сносить памятник в четверг не будут. По их словам, они дали время властям провести декоммунизацию и снести памятник Щорсу ко Дню Независимости. В противном случае 24 августа будут пытаться снести монумент сами.

Впрочем, памятник до сих пор стоит нетронутым.

Фото: А.Искрицкая

Ранее первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис заявил, что памятник Щорсу демонтируют, но не сейчас. "Памятник Николаю Щорсу определенно будет демонтирован и перенесен в будущий музей декоммунизации, после его создания Киеврадой. Однако пока этот памятник защищен законом. Согласно действующему постановлению Кабмина №928 от 3 сентября 2009 года, монумент внесен в Реестр объектов культурного наследия национального значения. Как только Министерство культуры изменит статус памятника – мы его демонтируем", – отметил Геннадий Плис.

Памятник Зое Космодемьянской

В сентябре неизвестные вандалы разрисовали памятник подпольщице-партизанке Зое Космодемьянской, который долгие годы находится в одноименном скверике на пересечении улиц Гончара и Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе Киева. Скульптуру повалили его на землю.

Фото: otdihinfo.ru

В Шевченковской РГА рассказали, что памятник увезли на восстановление.

Памятник мужчине с булыжником

В октябре на Подоле демонтировали памятник "Булыжник – оружие пролетариата".

Фигуру человека с камнем снесли, однако кирпичная стена, которая находилась позади нее, и постамент остались на своем месте.

Фото: 112.ua

Памятник являлся копией работы скульптора Ивана Шадра, которую он создал из гипса в 1927 году и посвятил событиям Русской революции 1905 года. В Киеве копия скульптуры появилась в 1982 году. Изначально она находилась в сквере Красная пресня, а в 2006 году была перенесена на другую сторону ул. Щекавицкой – на площадь перед кинотеатром "Жовтень".

Изначально памятник "Булыжник – оружие пролетариата" не вошел в список объектов, подлежащих сносу из-за декоммунизации. Однако позднее было принято решение его демонтировать.

Элемент фоновой исторической застройки

В начале ноября в Киеве началось уничтожение исторического здания на ул. Павловской, 7. Об этом пишет экс-депутат Киеврады Елена Ескина.

"К сожалению, этот уникальный киевский домик, как и более 90% объектов культурного наследия, не внесен в государственный реестр, а значит, брошен государством на произвол. Он бесценен как элемент фоновой исторической застройки", – пишет Ескина.





Фото: facebook.com/olena.yeskina

Пристройка к флигелю напротив Могилянки

В ноябре в Киеве снесли старое здание на Подоле. Оно находилось на улице Сковороды, 1 – напротив Братского корпуса Киево-Могилянской Академии.

Здание, вероятно, являлось пристройкой к основному строению – флигелю усадьбы в стиле необарокко (вторая половина XIX столетия), поскольку отличалось по стилю от исторического дома.

Фото: Мила Князьская-Ханова

Старинный флигель уже несколько лет стоит заброшенным. В начале 2000-х здесь располагалось несколько офисов, однако они съехали и здание пустует около 10 лет.

Над снесенной пристройкой была сильно повреждена крыша, также она прохудилась и у исторического флигеля.

Дом, где жил Куприн

В ноябре возле Майдана Незалежности начали снос старинного исторического дома. В здании по ул. Михайловской, 10, созданном по проекту архитектора Казанского, в свое время жил писатель Александр Куприн.

Фото: facebook.com/olena.yeskina

Согласно проектной информации, размещенной на щите возле дома, на месте памятника архитектуры планируют построить административное здание.