Как центр Киева готовят к празднованию Дня Независимости: сцена с трезубцем и проверки гостей

Подготовка к празднованию Дня флага и 26-й годовщины Независимости Украины — в самом разгаре. "Сегодня" посмотрела, как преображаются Майдан и Крещатик, и узнала, как будут следить за безопасностью в дни массовых мероприятий.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СЦЕНА. На Майдане Незалежности уже смонтировали две огромные сцены. Одна из них занимает практически весь кусок площади возле стелы и выглядит в этом году впечатляюще. Ее украшает гигантский герб Украины — золотой тризубец высотой примерно 10 метров! Напротив расположена сцена поменьше, с большим экраном, на котором будут транслироваться праздничные мероприятия. Вчера техники заканчивали устанавливать здесь спецаппаратуру.

"Жарко, конечно, но ничего не поделать. Должны закончить все работы, завтра — крайний срок", — говорит один из рабочих. Вдоль главной улицы столицы уже развесили динамики. Кроме того, здесь установили много новых биотуалетов. Еще вчера Крещатик и Майдан были открыты для проезда транспорта, но уже с сегодняшнего дня центр города начинают перекрывать. А завтра обещают включить праздничную иллюминацию: засветятся сине-желтые гирлянды с трезубцами.

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БЕЗОПАСНОСТЬ. Рамок-металлоискателей в центре мы пока не заметили. Но, скорее всего, как и в прошлом году, в целях безопасности они появятся на прилегающих к Крещатику улицах и в правительственном квартале. Как рассказали в полиции Киева, этот вопрос будут решать совместно с представителями КГГА, госохраны — сегодня его обсудят на совещании.

За порядком в праздник будут следить несколько тысяч правоохранителей. "Мы просим людей с пониманием относиться к просьбам предъявить документы и показать содержимое большой сумки или рюкзака. Ранее были инциденты, когда кто-то пытался пронести с собой в места массового скопления людей ножи и другие опасные предметы", — говорят в полиции.

Силовики просят киевлян и гостей города соблюдать правила безопасности во время праздничных мероприятий. "Если человек заметил опасный предмет или оставленный без присмотра пакет, трогать его не нужно, а сообщить о находке правоохранителям. Стоит обращать внимание и на людей, которые находятся рядом. Если чье-то поведение вызывает подозрение, об этом также лучше проинформировать", — советуют в СБУ и полиции.

Еще людям рекомендуют не появляться в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, а родителей просят внимательно следить за детьми. Перед "выходом в свет" советуют также положить ребенку в карман бумажку с телефоном взрослых на случай, если вдруг он потеряется.