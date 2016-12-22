Как команда Кличко помогает киевлянам экономить на отоплении около 30 % средств

В следующем году город выделит на программы по энергосбережению 121 миллион гривен

Энергосбережение. Два года назад команда Виталия Кличко начала разрабатывать программы, позволяющие значительно экономить на плате за отопление.

СЧЕТЧИКИ С СИСТЕМАМИ ПОГОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Киевская городская администрация неоднократно заявляла, что в следующем году планирует закончить установку домовых счетчиков и начать системный запуск программ экономии энергоресурсов.

"Следующим шагом после программы учета мы видим внедрение технологических мер, способных снизить энергопотребление зданий", – говорит Петр Пантелеев, заместитель главы Киевской администрации. – В первую очередь я говорю про установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с системами погодного регулирования. Когда придет потепление, жители смогут значительно сэкономить, снизив объем тепловой энергии, который подается в дом".

По словам Петра Александровича, в следующем году на их установку из бюджета выделят 35 миллионов гривен.

Еще 26,8 миллиона направят на установку домовых систем учета тепла, в том числе и в домах, где украли счетчики. На сегодняшний день в 95 % жилых домов установлены приборы учета тепла, позволяющие киевлянам экономить на отоплении. Это лучший показатель в стране по обеспечению жилищного фонда счетчиками, особенно если учесть, что еще в 2014 году такие приборы стояли только в 25 % столичных домов.

ПОСЧИТАЮТ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА

Еще одна проблема, которую удалось решить в столице, – как платить в домах, где не установлены приборы учета. В 5 % жилых зданий Киева это сделать технически невозможно, а в некоторых домах счетчики просто украли. Когда пришли платежки за октябрь, жители этих домов хватались за сердце, увидев счета на несколько тысяч гривен только за отопление.

Городская администрация добилась от Кабинета министров Украины принять постановление, чтобы все дома оплачивали коммунальные услуги только по показателям счетчиков.

"Чтобы обеспечить справедливые суммы в счетах за тепло для киевлян, плата за отопление в домах, где еще не установлены счетчики, будет начисляться на основе фактических показателей потребления тепла в тех домах, где такие счетчики есть", – заявил Виталий Кличко после переговоров с Кабмином.

Теперь в домах со счетчиками киевляне заплатят на 20–30 % меньше, чем по общему тарифу. В жилых зданиях, где технически установить прибор учета невозможно, будут считать средние показатели по домам, где счетчики есть. Если же устройство украли, оплату за отопление определят на основе показателей предыдущих месяцев. Например, за ноябрь киевляне в домах без счетчиков заплатят в среднем 22—23 гривни за один квадратный метр. В общей сложности меры по энергосбережению в столице позволят киевлянам экономить до 50 % на оплате за отопление. Ввиду сложной экономической ситуации это однозначно победа городской власти.

78 ДОМОВ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРАНТЫ

Программа по энергосбережению "70 / 30", которая частично финансируется из бюджета, а частично — самими киевлянами, позволила 78 домам получить гранты от международных организаций. По словам Виталия Кличко, подобные программы позволяют сэкономить значительную часть от платы за коммунальные услуги.

"Мы увеличим бюджет программы "70 / 30" – энергоэффективных грантов для домов ОСМД и ЖСК, – продолжает Петр Пантелеев. – Если за предыдущие два года мы выделили на возмещение энергоэффективных мер больше 25 миллионов, то сумма на следующий год увеличится до 30 миллионов".

По его словам, этими деньгами киевляне смогут оплатить стоимость работ по установке ИТП, замену окон, утепление фасадов, ремонт системы отопления в домах.

Также по образцу европейских стран в 190 учебных заведениях Киева осуществлена теплосанация, а в пяти школах — комплексная термомодернизация. Это, по словам мэра, позволяет городскому бюджету экономить миллионы гривен ежемесячно.

Привлечение инвестиций в сфере энергосбережений – приоритет работы городской администрации. По словам Пантелеева, город заключил 15 энергосервисных договоров (ЕСКО-контракты) касательно заведений бюджетной сферы.

"Это самая оптимальная модель инвестиций в энергоэффективность домов. Поскольку потребление энергии зданиями в Украине на порядок выше, чем в странах Европы. И мы стремимся приблизить наши реалии энергопотребления к европейским именно с помощью масштабного внедрения ЕСКО-договоров", – заявил Пантелеев.

ВОРКШОПЫ И ВЕБИНАРЫ

Киевская городская государственная администрация стремится разъяснять киевлянам все возможности программ энергоэффективности. В этих целях и была организована серия вебинаров о создании и эффективном управлении ОСББ (совместный проект "Школы осведомленного киевлянина" и "Контактного центра города Киева"), а также ряд специализированных воркшопов с привлечением украинских и зарубежных специалистов.

"Как показал опыт, одних только лекций недостаточно. Чтобы все объяснить, нужно много других информационных материалов, к которым люди могли бы обращаться, а также какая-то форма прямой связи для получения ответов на самые острые вопросы", – отметил эксперт по вопросам самоорганизации и энергоэффективности в многоквартирных домах Алексей Тихонов, советник заместителя председателя КГГА.

На таких воркшопах киевлянам разъясняют, как отойти от советского стереотипа, что за дом несут ответственность местные власти и жэк, и стать хозяином и заказчиком услуг в своем доме.

Также в ходе вебинаров жители столицы могут узнать, как привлекать государственные и донорские средства для утепления жилья и реализации программ по энергоэффективности.

Например, в 2016 году Киев возместил жителям первые 326 тысяч гривен в рамках программы "Теплый кредит", потраченных объединениями совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительными кооперативами на проведение энергосберегающих мероприятий.

"Программа возвращения кредитов предусматривает, что 40 % кредита в части стоимости материалов и оборудования возмещает Госагентство по энергоэффективности, а Киев – 30 % тела кредита, – поясняет заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. – Предельный размер возмещения из городского бюджета составляет 14 000 гривен в расчете на одну квартиру в год".

Петр Пантелеев также напомнил, что в столице действуют муниципальные гранты на лучший проект по энергосбережению в домах ОСББ и ЖСК, которые могут действовать в комплексе с программой возвращения кредитов.

"В этом году 62 киевские дома стали его победителями. Результатом проведенных энергосберегающих мероприятий должны стать максимальная экономия и снижение потребления энергоресурсов. Общая стоимость выполнения работ по проектам составляет более 30 млн. грн., из которых город платит 20 млн., а жители собирают средства в размере более 10 млн.", – отметил он.

Игорь Кропивин