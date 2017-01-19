Какая судьба ждет бронзового Щорса в Киеве и куда исчезли другие памятники коммунизму (фото)

В Киевраде разрабатывают документ, который поможет в рамках декоммунизации начать демонтаж известного памятника Щорсу на бульваре Шевченко. А из-за уже снесенных памятников разгорается скандал.

ЗА ЩОРСА ПОПРОСЯТ. Как рассказал нам советник мэра Дмитрий Белоцерковец, сейчас депутаты Киеврады работают над проектом решения, которое позволит памятнику Николаю Щорсу сменить "место жительства". Его, напомним, до сих пор защищает статус памятника монументального искусства. "В Минкульте разъяснили, что для смены адреса размещения памятника к ним нужно направить соответствующее обращение от Киеврады о переносе. И после этого можно будет начинать демонтаж. Технически мы к этому полностью готовы, проект давно разработан", — говорит Белоцерковец.

Правда, когда именно депутаты проголосуют за перенос, пока не ясно — проект решения должен пройти обсуждение на комиссиях перед тем, как попадет в сессионный зал. В качестве нового места его жительства в проекте решения будет предлагаться территория ВДНХ, но по этому вопросу еще будут дискутировать.

КУДА ПРОПАЛИ ДРУГИЕ. По данным на сайте Института Национальной памяти, в прошлом году в рамках декоммунизации во всей стране демонтировали 2389 памятников и памятных знаков. Из них в Киеве — 88! Одним из последних "исчез" бронзовый памятник "Булыжник — орудие пролетариата" на Подоле.

Известно, что несколько объектов хранятся на территории Музея авиации: большие "глыбы" памятника чекистам, который стоял на Лыбедской площади и пал в конце мая, и 12 мемориальных табличек. "Больше к нам ничего не привозили", — говорит директор музея Юрий Зиатдинов. А вот где находится остальное снесенное "коммунистическое наследие", ничего не известно. И по этому поводу назревает громкий скандал.

Еще полтора месяца назад секретарь Киеврады Владимир Прокопив, который был инициатором создания в столице Музея тоталитаризма, официально запросил у каждого района данные о количестве демонтированных памятников и памятных знаков и точные адреса их хранения. Но ответы, по его словам, оказались неудовлетворительными. Многие не смогли предоставить четкой информации, а это вызывает подозрения, что памятники на самом деле пропали. "Демонтированные памятники — собственность всего города. Мы проведем инспекцию и проверим всю предоставленную балансодержателями информацию. Обратимся и в правоохранительные органы", — сказал нам Владимир Прокопив.