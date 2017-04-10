Киев одолжил у Львова 7 тысяч кресел для Евровидения

Киев одолжил у Львова 7 тыс. кресел. Ими обустроят зрительские трибуны Евровидения. За аренду желтых и синих стульев "Арена Львов" получит полмиллиона гривен. До 20 мая их обещают вернуть.

За это время масштабных мероприятий на львовском стадионе не планируют. А 28 тыс. стульев, которые остались, должно хватить, подсчитали хозяева. Одолженные кресла уже пакуют и перевозят.

"Этот проект выгоден всем сторонам. Во-первых, государство не тратит средства на приобретение, в то время, когда есть свободные стулья, которые не задействованы, по аренде получит как стадион, так и футбольный клуб, который здесь работает, потому что мы сможем дать скидку на проведение футбольного матча", – говорит директор стадиона "Арена Львов" Евгений Болкун.