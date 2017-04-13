Киеврада хочет ограничить продажу алкоголя во время Евровидения-2017"

Сегодня, 12:43

"Сухой закон" распространится только на некоторые районы столицы

В центре Киева и в районе МВЦ продажа алкоголя будет запрещена. Фото: altaynews.kz
В центре Киева и в районе МВЦ продажа алкоголя будет запрещена. Фото: altaynews.kz

Киевский городской совет собирается ограничить реализацию алкоголя во время Евровидения-2017. Депутаты поддержали соответствующее обращение Национальной полиции относительна запрета продажи спиртных напитков на время проведения песенного конкурса, сообщает пресс-служба Киеврады. 

Под запрет попадает пиво (кроме пива в пластиковой таре), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина. В соответствии с предложением Нацполиции, ограничения предусматриваются с 4-го по 15-е мая на территории, прилежащей к "Еврогородку" (центр города), и с 8-го по 13-е мая – рядом с Международным выставочным центром. 

Подобные мероприятия направлены на минимизацию рисков возникновения правонарушений во время "Евровидения-2017". 
киев, запрет, сухой закон, киеврада, городской совет, Евровидение-2017
Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Как выглядит яркий хамелеон, которого установят к Евровидению возле МВЦ

Вчера, 12:57

Внутрь арт-инсталляции поместили бутылку с пожеланиями на будущее  

Люди

Киев готовят к Евровидению: где появятся необычные клумбы и новые арт-объекты

Вчера, 12:44

Сотрудники "Киевзеленстроя" обещают справиться до мая

Люди

Как в Киеве готовятся к Евровидению: в МВЦ устанавливают освещение и сиденья

11 Апреля, 16:19

До открытия конкурса осталось меньше месяца  

Власть

Киев одолжил у Львова 7 тысяч кресел для Евровидения

10 Апреля, 17:24

За аренду стульев "Арена Львов" получит полмиллиона гривен  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования