Киеврада хочет ограничить продажу алкоголя во время Евровидения-2017"

Киевский городской совет собирается ограничить реализацию алкоголя во время Евровидения-2017. Депутаты поддержали соответствующее обращение Национальной полиции относительна запрета продажи спиртных напитков на время проведения песенного конкурса, сообщает пресс-служба Киеврады.

Под запрет попадает пиво (кроме пива в пластиковой таре), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина. В соответствии с предложением Нацполиции, ограничения предусматриваются с 4-го по 15-е мая на территории, прилежащей к "Еврогородку" (центр города), и с 8-го по 13-е мая – рядом с Международным выставочным центром.

Подобные мероприятия направлены на минимизацию рисков возникновения правонарушений во время "Евровидения-2017".