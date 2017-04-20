Киеврада приняла решение о украинизации кафе и рекламы в городе

Киеврада в первом чтении утвердила решение украинизировать в Киеве сферу обслуживания, рекламы и пр. За соответствующее решение проголосовали 91 депутат, пишет 44.ua.

"Установить, что в Киеве языком работы...предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык – украинский. Также рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, сообщения и другие формы аудио- и визуальной продукции, ценники должны выполняться на украинском языке. Если вывеска отражена на иностранном языке, то установка ее должна быть разрешена только с указанием перевода на украинский язык или транслитерации равновеликим шрифтом", – сказал инициатор решения, депутат Юрий Сиротюк.

Кроме того, во всех заведениях сферы общественного питания, торговли меню должно предоставляться на государственном языке.

По словам Сиротюка, это решение позволит защитить права украиноязычного населения Киева.

"В сфере обслуживания часто возникают конфликтные ситуации, когда по просьбе посетителя обслуживать его на украинском языке, персонал не может ему в соответствующей форме ответить. Это неуважение и содержит признаки нарушения прав потребителей", – добавил Сиротюк.