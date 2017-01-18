Киеврада решила, куда перенесут памятник Щорсу
Согласно проекту, памятник будет находиться на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины"
Киевский городской совет инициирует перенос памятника Николаю Щорсу на территорию национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве (просп. Академика Глушкова, 1).
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на советника мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрия Белоцерковца.
Белоцерковец сослался на текст проекта обращения Киеврады к Министерству культуры.
"Проект решения Киеврады зарегистрирован", – сказал Белоцерковец.
По его словам, проект предлагает согласование с Минкультуры перемещение памятника на территорию национального комплекса "Экспоцентр Украины" (бывшая ВДНХ).
Белоцерковец уточнил, что для согласования с Минкультуры изменения адреса размещения памятника необходимо соответствующее обращение Киеврады.
В октябре 2016 года Белоцерковец констатировал завершение разработки проекта демонтажа памятника Щорсу в Киеве.
В июле 2016 года министр культуры Евгений Нищук выступал за перенос памятника Щорсу в пока еще не созданный музей тоталитарной символики.
Национальный институт национальной памяти выступил за размещение музея тоталитаризма на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве.
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