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Киеврада решила, куда перенесут памятник Щорсу http://www.segodnya.ua/img/article/7894/50_main.1484745558.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/50_tn.1484745558.jpg Власть Согласно проекту, памятник будет находиться на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины"

Киеврада решила, куда перенесут памятник Щорсу

Сегодня, 15:18

Согласно проекту, памятник будет находиться на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины"

Памятник перенесут на проспект Глушкова
Памятник перенесут на проспект Глушкова. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Киевский городской совет инициирует перенос памятника Николаю Щорсу на территорию национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве (просп. Академика Глушкова, 1).

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на советника мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрия Белоцерковца.

Белоцерковец сослался на текст проекта обращения Киеврады к Министерству культуры.

"Проект решения Киеврады зарегистрирован", – сказал Белоцерковец.

По его словам, проект предлагает согласование с Минкультуры перемещение памятника на территорию национального комплекса "Экспоцентр Украины" (бывшая ВДНХ).

Белоцерковец уточнил, что для согласования с Минкультуры изменения адреса размещения памятника необходимо соответствующее обращение Киеврады.

В октябре 2016 года Белоцерковец констатировал завершение разработки проекта демонтажа памятника Щорсу в Киеве.

В июле 2016 года министр культуры Евгений Нищук выступал за перенос памятника Щорсу в пока еще не созданный музей тоталитарной символики.

Национальный институт национальной памяти выступил за размещение музея тоталитаризма на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве.
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