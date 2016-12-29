Киевская городская администрация помогла киевлянам сэкономить на отоплении 143,7 млн грн за два месяца

Энергосбережение. В текущей экономической ситуации почти двукратное подорожание коммунальных услуг ощутимо ударило по карманам украинцев. Особенно отразилось это на жителях домов без приборов учета тепла, ведь они не имеют возможности контролировать количество потребляемой энергии.

СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Тем не менее столичные власти нашли способы решения данной проблемы. Мэр Киева Виталий Кличко, который также является главой Ассоциации городов Украины, обратился к правительству с предложением рассчитывать начисления за услуги отопления украинцам, проживающим в домах без теплосчетчиков, по новому алгоритму. А именно: максимально приблизить эти начисления к начислениям в домах, где счетчики тепла имеются.

Кабинет министров Украины поддержал эту инициативу постановлением №865 от 30 ноября 2016 года, благодаря чему киевляне всего за несколько месяцев сэкономили миллионы гривен.

Как сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, начисление по новой методике проходит на основании средневзвешенного потребления в домах со счетчиками. "Таким образом, в соответствии с утвержденной методикой, стоимость отопления в домах без счетчиков за ноябрь составила около 20,75 грн. за 1 м², что меньше на 37 %", — пояснил он.

По словам заместителя председателя КГГА, теплоснабжающие организации осуществили перерасчет начислений за услугу отопления, полученную киевлянами в октябре текущего года.

Так, общая сумма за октябрь и ноябрь, сэкономленная киевлянами, составила 143,7 миллиона гривен.

Многие киевляне заметили разницу в тарифах, о которой Киевская администрация договорилась с Кабмином.

"У нас в доме технически нельзя установить счетчик, — рассказывает нам Валентина Петрук, проживающая на улице Щусева (Шевченковский район). — За две недели октября пришел счет только за отопление на 1200 гривен! Это почти вся моя пенсия!"

По словам Валентины Николаевны, за ноябрь уже пришла сумма намного меньше — 700 гривен.

"Хорошо, что они там договорились, — продолжает киевлянка. — В нашем доме теперь тарифы считаются, как по счетчику. Сумма выходит не такая большая, как я ожидала. По сути, мы были загнаны в угол".

Еще один житель столицы, преподаватель средней школы Геннадий Дмитрук, проживающий на улице Вышгородской в Оболонском районе, заявил, что подобный механизм начисления коммунальных платежей следовало бы ввести во всех городах Украины. "Было бы хорошо, чтобы так, как в Киеве, коммуналку считали по всей стране. Вот у меня брат проживает в Днепре, у него крайний дом по улице. Каждый месяц такие платежки приходят, что он, бедный, за голову хватается. Работники его жэка как-то даже прямо признались, что на его дом списывают все недостачи. Сколько хотят, столько им и рисуют! Мол, все-равно ничего не докажете, потому что счетчиков нет", — пожаловался Геннадий Петрович.

ЛЬГОТНЫЕ СЧЕТЧИКИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ

Впрочем, Киевская администрация предпринимает и другие шаги в направлении фактического удешевления данных услуг для жителей столицы. Например, 22 декабря в ходе пленарной сессии Киевский городской совет утвердил решение, предусматривающее выделение бюджетных средств на установку квартирных счетчиков на холодное и горячее водоснабжение для льготных категорий населения.

Как отметил Петр Пантелеев, указанная программа направлена на социальную защиту людей: из киевского бюджета выделяются 10 миллионов гривен на установку приборов учета в квартирах киевлян, которым самостоятельно это сделать трудно.

По его словам, для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в центр коммунального сервиса по месту жительства или в одну из его точек приема, которые расположены в каждом микрорайоне города. "Граждане должны предоставить следующие документы: копию паспорта Украины, копию справки регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, копию пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего статус представителя льготной категории граждан, другие документы для некоторых льготных категорий, которые указаны в тексте документа. Далее работает наша система — коммунальщики вместе с Департаментом социальной защиты бесплатно устанавливают счетчики", — рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Он отметил, что выполнением данной программы занимается Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. По предложению депутатов Киевсовета, перед установкой счетчиков управляющие компании в районах должны составлять акты обследования помещения.

Право на бесплатную установку прибора учета в квартирах киевские власти предоставили инвалидам I группы подгруппы А, детям-инвалидам подгруппы А и инвалидам I группы подгруппы Б. Также получить бесплатный счетчик могут одинокие неработающие пенсионеры, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1,5 прожиточного минимума доходов для лиц, которые утратили трудоспособность, находятся на учете в территориальных социальных центрах города Киева и нуждаются в уходе. Сюда же входят инвалиды I группы подгруппы Б и инвалиды второй группы, размер пенсионной выплаты которых не превышает 1,5 прожиточного минимума доходов для лиц, утративших трудоспособность, состоящих на учете в территориальных социальных центрах города Киева и нуждающихся в уходе. Кроме того, претендовать на льготный счетчик могут и опекуны несовершеннолетних детей-сирот.

ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 70/30

Согласно еще одному новому решению Киевского городского совета, все дома столицы, даже те, в которых не были созданы объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), смогут получить гранты на проведение мероприятий по энергосбережению. Преимущество программы заключается в том, что город возместит 70 % стоимости работ, способствующих снижению энергопотребления.

По словам Петра Пантелеева, речь идет о софинансировании реконструкции, реставрации, проведения капитального ремонта или технического перевооружения общего имущества в многоквартирных домах города Киева.

"Данное решение является революционным для столицы, поскольку все без исключения дома Киева могут получить гранты на проведение мероприятий по энергосбережению. В том числе дома, где люди не создали ОСМД или ЖСК. То есть собрав домовые собрания и решив на них, какие работы необходимо проделать, люди получают компенсацию от города в размере 70 % их стоимости. Остальные 30 % должны собрать сами жители. В первую очередь речь идет об энергоэффективных мероприятиях, которые снижают стоимость коммунальных услуг и улучшают технические характеристики дома", — подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Кстати, для ОСМД и ЖСК аналогичный механизм софинансирования действует уже два года. "Уже 78 домов воспользовались этой возможностью и значительно сократили расходы на энергоносители. В некоторых домах стоимость коммунальных услуг снизилась наполовину за счет проводимых мероприятий. Речь идет об установке или реконструкции теплопункта, утеплении фасадов, замене окон, дверей и освещения на энергосберегающее", — рассказал Петр Пантелеев.

Он отметил, что данное положение распространяется на многоквартирные дома в городе Киеве, которые эксплуатируются более 10 лет. Заказчиком является городское коммунальное предприятие "Киевжилспецэксплуатация".

"Для того чтобы подать заявку, инициативная группа дома (не менее трех жителей) готовит ее по соответствующей форме и подает КП "Киевжилспецэксплуатация". Предприятие в течение 10 дней после получения заявки составляет дефектный акт и определяет ожидаемую стоимость работ. После этого проходит собрание жителей дома, на котором люди принимают решение об организационных и технических деталях", — резюмировал Петр Пантелеев.

Главное, по его словам, что люди выбирают, что именно надо делать в доме, и сами контролируют процесс выполнения работ.

Игорь Кропивин