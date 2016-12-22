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Киевские депутаты не захотели назвать проспект в честь Шухевича http://www.segodnya.ua/img/article/7820/66_main.1482413237.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/66_tn.1482413237.jpg Власть Вопрос о переименовании в честь командующего УПА вызвал споры в Киевраде

Киевские депутаты не захотели назвать проспект в честь Шухевича

Сегодня, 15:24

Вопрос о переименовании в честь командующего УПА вызвал споры в Киевраде

Свободовцы в Киевраде заблокировали трибуну. Фото: facebook.com/SvobodaKyiv
Свободовцы в Киевраде заблокировали трибуну. Фото: facebook.com/SvobodaKyiv

На сессию Киеврады сегодня был вынесен вопрос о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Назвать этот проспект в честь украинского политического и военного деятеля, главнокомандующего УПА Романа Шухевича, предлагала фракция ВО "Свобода".

Но "за" проголосовал только 41 депутат при необходимых 61 голосе.

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Фото: facebook.com/SvobodaKyiv

В знак несогласия "свободовцы" заблокировали трибуну в сессионном зале.

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Фото: facebook.com/SvobodaKyiv
депутаты, шухевич, проспект, заблокировали, ВО Свобода, свободовцы
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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