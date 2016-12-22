Киевские депутаты не захотели назвать проспект в честь Шухевича

Вопрос о переименовании в честь командующего УПА вызвал споры в Киевраде

На сессию Киеврады сегодня был вынесен вопрос о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.

Назвать этот проспект в честь украинского политического и военного деятеля, главнокомандующего УПА Романа Шухевича, предлагала фракция ВО "Свобода".

Но "за" проголосовал только 41 депутат при необходимых 61 голосе.

Фото: facebook.com/SvobodaKyiv

В знак несогласия "свободовцы" заблокировали трибуну в сессионном зале.

Фото: facebook.com/SvobodaKyiv