Киевские депутаты не захотели назвать проспект в честь Шухевича
Вопрос о переименовании в честь командующего УПА вызвал споры в Киевраде
На сессию Киеврады сегодня был вынесен вопрос о переименовании проспекта Ватутина в проспект Шухевича.
Назвать этот проспект в честь украинского политического и военного деятеля, главнокомандующего УПА Романа Шухевича, предлагала фракция ВО "Свобода".
Но "за" проголосовал только 41 депутат при необходимых 61 голосе.
Фото: facebook.com/SvobodaKyiv
В знак несогласия "свободовцы" заблокировали трибуну в сессионном зале.
Фото: facebook.com/SvobodaKyiv
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