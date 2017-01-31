Киевские таможенники присоединились к флешмобу с отжиманиями (видео)

Таможенники Киевской городской таможни ГФС присоединились к флешмобу "22 Push Up Challenge" для поддержки ветеранов и воинов с Востока Украины. После того, как они отжались 22 раза, сотрудники таможни передали эстафету коллегам из Киевской таможни ГФС.

Напомним, тысячи украинцев присоединились к всемирному флешмобу "22 pushup challenge". 22 дня подряд они отжимаются по 22 раза. Мэры, генералы, полицейские – привлечены все.

И каждый передает вызов другому. Это все – в поддержку ветеранов боевых действий, которые вернулись домой. Акцию начали американцы. Когда Госдепартамент по делам ветеранов США обнародовал ужасную статистику за 2014 год. Ежедневно 22 экс-бойца кончали жизнь самоубийством.

"Ты приходишь, а у тебя год-полтора как будто из жизни выпали. Возвращаешься, здесь свое движение, свои законы, своя скорость. К ним нужно привыкнуть на уровне психологии, на уровне эмоций. В тоже время многие переоценивают, что они делали, куда им двигаться дальше, они ищут новую работу. Т.е. уровень социальный, бытовой, психологический, вот здесь вот нужна поддержка социума очень сильно", – говорит Татьяна Руденко, психолог.

И больше всего в этом военные поддерживают друг друга.