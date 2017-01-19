Киевских предпринимателей массово штрафуют за неубранный снег

За сутки в Киеве из-за неубранного снега и льда городские и районные инспекторы благоустройства составили 33 административных протокола и вынесли 277 предписаний. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Каждый владелец, арендатор территории или обслуживающая организация обязаны заботиться о порядке – того требуют единые для всех Правила благоустройства Киева. Это касается как ЖЭКов, так и частных учреждений – магазинов, рынков, офисных центров и т.д. Мы уже имеем десятки обращений в медицинские учреждения за травмы на улицах и, в том числе, из-за некачественно убранных улиц и дворов. Таких нарушителей мы будем штрафовать, и штраф сейчас может достигать 1700 гривен", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Всего, как сообщили в Департаменте городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, с начала года инспекторы составили 552 админпротокола и 5597 предписаний из-за неубранного снега и льда. Общая сумма штрафов на основе протоколов может достигать 938 тыс. гривен.

Согласно правилам благоустройства, балансодержатели территорий должны обеспечивать своевременную уборку снега и льда с балансовой и прилегающей территории, немедленно проводить очистку крыш и козырьков от снега и сосулек с соблюдением мер по безопасности движения пешеходов, ограждать опасные места на тротуарах, переходах и тому подобное.

О том, как убирать снег правильно, чтобы не надорваться, вы можете прочитать ЗДЕСЬ.