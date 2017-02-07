Киеврада хочет разорвать три договора аренды земли с посольством России в Украине

Сегодня, 15:50

После возвращения земли в коммунальную собственность депутаты хотят разбить там скверы

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжении договора аренды сразу для трех участков, предоставленных Посольству Российской Федерации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197 га на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га в Подольском районе.

"Эти земельные участки были предоставлены в 1998-м году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривну арендной платы в год московиты имели право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды ", – говорит депутат Киеврады Игорь Мирошниченко.

Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды – нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров. Проекты решений должны также рассмотреть на пленарном заседании Киеврады. Как сообщают в Киевраде, после возвращения земли в коммунальную собственность, депутаты будут ходатайствовать об обустройстве там скверов.
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Источник:

"Сегодня"

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