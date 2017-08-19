Кличко объяснил, почему Киев оказался в рейтинге худших для проживания городов

По мнению мэра Киева, ситуация в столице отличается от общей ситуации в стране и восприятии ее иностранными экспертами

Зарубежные эксперты поместили Киев в последнюю десятку рейтинга самых не комфортных для жизни городов потому, что они переносят ситуацию на востоке страны в столицу. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя рейтинг, который составил The Economist, сообщает пресс-служба политика.

Он отметил, что по сравнению с 2016 годом, Киев остался на том же месте в рейтинге (сто тридцать первый), а по сравнению с 2015-м поднялся на одну позицию (со 132-го места).

"Рейтинг комфортности городов The Economist состоит в пяти категориях – стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. В каждой категории эксперты выставляют несколько оценок, из которых определяется средняя в категории, а затем – суммарный рейтинг города. Важность каждой категории для жизни человека – разная, что учитывают аналитики журнала. Так стабильность в городе, по мнению экспертов, занимает 25% суммарного рейтинга. Они переносят ситуацию на Востоке нашей страны в столицу, поэтому, несмотря на покой и безопасность на улицах нашего города, здесь мы имеем низкую оценку – 35 баллов", – отметил Виталий Кличко.

По его мнению, этот рейтинг – проекция оценки экспертами того, что происходит в стране.

"Ведь война на Донбассе – не в Киеве. А она названа одной из причин. Проблемы в экономике? Киев как раз единственный город в стране, которое показывает положительную динамику развития. Где и безработицы почти нет, и инфраструктура восстанавливается активными темпами, и вводятся инновации для прозрачности процессов управления", – подчеркнул Кличко.

Кроме того, мэр отметил, что по категории образования Киев набрал 75 баллов из 100, но по мнению британских экспертов, эта категория важна лишь на 10%. "У нас много высококлассных государственных и частных школ, а каждый четвертый студент Украины – учится в столице. Мы этим гордимся – в Киеве вырастает будущее нашей страны", – отметил мэр Киева.

Итак, заметил Виталий Кличко, при всем уважении к изданию, критерии исследования, которое отражает мирное время, не совсем подходят для переломного этапа, на котором находится сегодня Украина. "А Киев во все годы независимости был и остается лидером демократических преобразований в Украине. Киев меняется, преображается и идет вперед, мы делаем его европейским городом. Но ситуация в столице, к сожалению, отличается от общей ситуации в стране и восприятии ее иностранными экспертами", – подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также заявила, что ей "трудно согласиться" с такой низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов. По ее мнению, благодаря реформам Киев развивается и не должен терять позиции в рейтинге.

Напоследок, Кличко отметил, что по рейтингу стоимости жизни Киев входит в 10-ку самых привлекательных городов мира и пригласил экспертов The Economist в гости, чтобы доказать, что Киев – один из лучших городов в мире.

Как сообщалось, согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала "The Economist", Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов. В частности, украинская столица занимает сто тридцать первое место из 140. Отмечается, что за последние 5 лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций. Его показатели в рейтинге снизились на 21,4%.