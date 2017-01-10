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Кличко проверил, как коммунальщики ночью чистят дороги Киева (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/27_main.1484035785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/27_tn.1484035785.jpg Власть Мэр пришел на проверку без предупреждения, а утром вызвал чиновников на совещание

Кличко проверил, как коммунальщики ночью чистят дороги Киева (видео)

Сегодня, 10:04

Мэр пришел на проверку без предупреждения, а утром вызвал чиновников на совещание

Кличко проверил, как коммунальщики ночью чистят дороги Киева (видео)

В ночь с 8 на 9 января мэр Киева Виталий Кличко решил без предупреждения проверить, как работает коммунальная техника на уборке дорог от снега. Работающую ночью снегоуборочную технику мэр увидел. А потому уже утром, 9 января, провел совещание с главами районов, руководством "Киевавтодора", "Киевпастранса", "Киевтранспарксервиса" и районных ДЭУ.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы КГГА, а видео ночной инспекции мэр Киева опубликовал в Facebook.

Главный вопрос, который обсуждался на сегодняшнем совещании – эффективность снегоуборочных работ в столице.

"Я ночью проверял, как у нас происходит уборка снега со столичных улиц. Коммунальщики работают. Но, поскольку я выехал на проверку без предупреждения, увидел и проблемы, которые есть в работе", – отметил Виталий Кличко.

Мэр призвал коммунальщиков усилить меры по очистке дорог, дескать, до вторника, когда начнется полноценная рабочая неделя, улицы, магистрали, тротуары столицы должны быть очищены от снега.

"Во вторник Киев должен вернуться к привычной жизни. Это – задача для каждого из вас", – обратился к руководителям коммунальных служб мэр столицы.
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