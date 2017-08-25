Кличко рассказал, когда начнется строительство ветки метро на Троещину

Сегодня, 12:08

Для строительства Подольско-Воскресенского моста и запуска метро необходимо около 400 млн евро

Строительство Подольско-Воскресенского моста
Строительство Подольско-Воскресенского моста. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Запустить ветку метро на Троещину в Киеве возможно, только достроив Подольско-Воскресенский мост. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Newsone", сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко также сообщил, что представит инвесторам проект достройки Подольско-Воскресенского моста на инвестиционном форуме в Германии.

"Когда я вступил в должность мэра, был очень удивлен, узнав, что документация строительства моста датирована еще 1979 годом. То есть через два года будет уже 40 лет с начала строительства этого моста. Я поставил перед собой задачу отмечать через два года открытие, по крайней мере автомобильного сообщения между левым и правым берегом", – подчеркнул мэр.

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По словам Кличко, для строительства моста и запуска метро необходимо примерно 400 млн евро. Мэр также напомнил, что Германия уже выделила 200 тыс. евро на экспертную оценку состояния моста, которую немецкие специалисты представили в апреле.

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"В сентябре еду в Германию на инвестфорум, чтобы презентовать проект, и максимум за два-три года закончить строительство моста", – отметил городской голова.

Напомним, в конце мая киевляне опубликовали в соцсетях фото с подростками на Подольско-Воскресенском мосту, которые, рискуя жизнью, делали селфи на мосту. По словам очевидцев, такие случаи фиксируют ежедневно. За последние месяцы из-за "прогулок" на недостроенном мостовом переходе пострадали три подростка.
Подольско-Воскресенский мост, подольско-воскресенский, Виталий Кличко, метро на Троещину
Источник:

"Сегодня"

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