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Кличко уволил главу "Киевтранспарксервиса" Артема Шамрая http://www.segodnya.ua/img/article/7824/43_main.1482493517.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/43_tn.1482493517.jpg Власть По словам мэра, он утратил доверие к чиновинку  

Кличко уволил главу "Киевтранспарксервиса" Артема Шамрая

Сегодня, 13:42

По словам мэра, он утратил доверие к чиновинку

 

Кличко уволил главного парковщика Киева
Кличко уволил главного парковщика Киева. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Во время заседания Антикоррупционного совета при Киевском городском голове мэр Киева Виталий Кличко освободил от должности директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артема Шамрай в связи "с утратой доверия". Мэр передал акт по результатам проверки деятельности Шамрая в прокуратуру Киева.

Мэр отметил, что в Киеве фактическое количество машиномест, обнаруженное на площадках, где паркуют авто ночью, – 57 250. И город должен получать от ночной парковки 6,5 грн с паркоместа. То есть, примерно, – 135 800 000 в год.

По словам Кличко, Шамрай не смог добиться того, чтобы парковочная сфера работала эффективно.

"Мы ждем реакции прокурора Киева на переданные материалы о нарушениях на данном предприятии", – отметил мэр Киева.

Он также отметил, что будет проведена комплексная проверка деятельности КП "Киевтранспарксервис" с отстранением от занимаемых должностей заместителей директора Ярослава Погребняка, Святослава Мельника, Евгения Сагуйченко.

"Я выступаю с инициативой открыть дисциплинарное производство в отношении заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Ильи Сагайдака и директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киеврады (КГГА) Сергея Майзеля", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в ноябре вокруг КП "Киевтранспарксервис" начали бушевать страсти. Руководство КГГА оказалось недовольно работой киевских парковщиков. Во всех районах прошли масштабные проверки: городские власти, которым "Киевтранспарксервис" и подчиняется, провели инвентаризацию парковок и посчитали, сколько денег недополучает бюджет.
киевтранспарксервис, Шамрай
Источник:

"Сегодня"

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