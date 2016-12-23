Кличко уволил главу "Киевтранспарксервиса" Артема Шамрая

По словам мэра, он утратил доверие к чиновинку

Во время заседания Антикоррупционного совета при Киевском городском голове мэр Киева Виталий Кличко освободил от должности директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Артема Шамрай в связи "с утратой доверия". Мэр передал акт по результатам проверки деятельности Шамрая в прокуратуру Киева.

Мэр отметил, что в Киеве фактическое количество машиномест, обнаруженное на площадках, где паркуют авто ночью, – 57 250. И город должен получать от ночной парковки 6,5 грн с паркоместа. То есть, примерно, – 135 800 000 в год.

По словам Кличко, Шамрай не смог добиться того, чтобы парковочная сфера работала эффективно.

"Мы ждем реакции прокурора Киева на переданные материалы о нарушениях на данном предприятии", – отметил мэр Киева.

Он также отметил, что будет проведена комплексная проверка деятельности КП "Киевтранспарксервис" с отстранением от занимаемых должностей заместителей директора Ярослава Погребняка, Святослава Мельника, Евгения Сагуйченко.

"Я выступаю с инициативой открыть дисциплинарное производство в отношении заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Ильи Сагайдака и директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киеврады (КГГА) Сергея Майзеля", – подчеркнул Кличко.

Напомним, в ноябре вокруг КП "Киевтранспарксервис" начали бушевать страсти. Руководство КГГА оказалось недовольно работой киевских парковщиков. Во всех районах прошли масштабные проверки: городские власти, которым "Киевтранспарксервис" и подчиняется, провели инвентаризацию парковок и посчитали, сколько денег недополучает бюджет.